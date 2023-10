Sánchez cierra mañana la ronda con los grupos y abre la fase decisiva de las negociaciones

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cierra este viernes con las portavoces en el Congreso de EH Bildu y Junts la ronda de contactos con los grupos parlamentarios con lo que se abre ahora una fase en la que se pasará del marco general de la negociación a las cuestiones más concretas.

"Nada está acordado hasta que todo esté acordado" dijo hace unos días Sánchez en Granada, una frase utilizada habitualmente en la UE y con la que quiso dejar claro que las negociaciones, como hoy ha vuelto a señalar, son "complejas" y no hay nada cerrado.

La duda ahora es si en esta fase que se abre hablará con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Sánchez no lo ha aclarado hoy tras ser preguntado por si se producirá esta charla.

"Hablaré con los grupos parlamentarios", se ha limitado a responder durante los habituales corrillos con los periodistas en la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional.

La conversación que tuvo el pasado miércoles con el líder de ERC, Oriol Junqueras, hace que se vea como más posible un contacto con Puigdemont, con el que ya se reunió la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder Sumar, Yolanda Díaz, el pasado 4 de septiembre.

El PSOE lo deja en el aire. "No me consta que vaya a haber otra conversación", aseguró el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien esta misma semana explicaba que en la ronda con los grupos no se estaban planteando cuestiones concretas, sino más bien orientaciones e indicaciones de por dónde van a ir las negociaciones que se abren a partir del viernes.

Sánchez tampoco ha querido adelantar cuando se conocerá su propuesta para una hipotética amnistía de los líderes independentistas y se ha limitado a decir que el PSOE "tiene su opinión y posición" que se explicará en su momento.

La ronda de contactos deja una galería de fotos del secretario general del PSOE reunido con todos los portavoces de las diferentes formaciones con representación en el Congreso, a excepción de Vox.

Sin embargo, los encuentros de mañana con Mertxe Aizpurúa (EH Bildu) y Miriam Nogueras (Junts) tendrán un significado especial al ser la primera foto de una reunión de Sánchez con representantes de ambos partidos y al ser Junts el actor principal en su investidura ya que del voto de sus diputados depende que salga adelante.

Parece que con ERC las cosas van mejor o al menos las negociaciones están más "normalizadas" que con la formación de Puigdemont, tal y como señalaban hoy fuentes del Gobierno, aunque las elecciones catalanas y la división entre ambos partidos son elementos que también complican el acuerdo.

Sobre la fecha de la investidura, que tiene como tope el próximo 27 de noviembre -cuando de no haber acuerdo se daría paso a una repetición electoral-, nadie habla en el PSOE.

En Ferraz se centran en el trabajo que desde el lunes desarrollará su equipo negociador, integrado entre otros por María Jesús Montero, Félix Bolaños o Santos Cerdán. Ellos serán los encargados por la parte socialista de superar, capitaneados por Sánchez, el "más difícil todavía" que es esta investidura. EFE

