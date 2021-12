Sánchez celebra el triunfo de Olaf Scholz en Alemania: "Es lo que está por venir en Europa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este miércoles 8 de diciembre la elección del nuevo canciller alemán Olaf Scholz que supone que "por fin" después de 16 años haya un socialdemócrata al frente del país teutón, y considera que este giro es una muestra de "lo que está por venir en Europa".

"Hoy en Alemania ha habido un cambio político de enorme envergadura, alcanzando un acuerdo con verdes y liberales, los auténticos, no los que tenemos aquí en España que siempre miran a la derecha", ha explicado Sánchez durante su intervención en la clausura del XIV Congreso del PSdG-PSOE celebrado en Santiago de Compostela.

"Esos acuerdos hablan de salario mínimo, equiparación salarial, Ingreso Mínimo Vital, revalorización de las pensiones, Formación Profesional, becas... Hablan de todo lo que llevamos haciendo hace casi tres años y medio desde el Gobierno de España: somos la vanguardia de lo que está por venir en Europa", ha añadido.

Sánchez ha reclamado la importancia de "ser conscientes de las encrucijadas" que abordan las sociedades a día de hoy y los "mensajes que trasladan desde todos los planos" en Europa. "En Portugal está la socialdemocracia, también en Alemania, en Italia en las municipales y en los países escandinavos, que son referencias de cohesión social", ha apuntado.

Para el líder socialista, esto es una respuesta de la sociedad a la actual emergencia sanitaria, reclamando a Gobiernos socialdemócratas. "Quieren esa respuesta y no una neoliberal, que es la que dio la derecha en la crisis financiera de 2008", ha reclamado.

"Estoy convencido de que la socialdemocracia es más necesaria que nunca, porque supone hablar de una recuperación económica justa. La pandemia nos ha afectado a todos y el reparto de las ayudas tiene que llegar a todos los colectivos, en especial a los más necesitados y vulnerables", ha reiterado Sánchez.

Sánchez ha recordado una videoconferencia mantenida con el presidente estadounidense Joe Biden en la que le aseguró que "los próximos 10 años de todas las sociedades van a determinar los siguientes 30 o 40 años de prosperidad, crecimientos y oportunidades". "Y fue algo que se me ha quedado grabado", ha destacado.

"Por eso es muy importante la política en estos tiempos y la sociedad española debe saber que durante los próximos años va a vivir un momento trascendente al que hay que incorporar la mirada socialdemócrata de justicia social", ha apostillado el líder del Ejecutivo.

EL PP "NO DEFIENDE A LOS CIUDADANOS DE A PIE"

Sánchez se ha referido también al PP y a la oposición que está haciendo en los últimos meses, "negándose incluso a modificar un artículo de la Constitución" para cambiar el término 'disminuido' por el de discapacidad. "La pregunta es a quién defiende la derecha de este país, porque no defiende a los ciudadanos de a pie", ha lamentado.

El presidente del Gobierno ha defendido que con el PSOE en el poder en España las recuperaciones económicas son "mucho más rápidas y justas". "Pero cuando gobierna la derecha son más injustas y con corrupción: hoy hay ejemplaridad donde antes hubo corrupción", ha resaltado.

"Yo no quiero una España pequeña y gris como quiere la derecha. Yo quiero una España con todas sus lenguas e identidades. Cuando veo una oposición que no cumple con sus obligaciones constitucionales y que no apoya una renovación de los jueces, están dañando la democracia y eso es absolutamente imperdonable", ha concluido el dirigente socialista.