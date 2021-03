Sánchez y Casado abren la campaña madrileña con acusaciones de corrupción y de que el Gobierno "hace aguas"

Sánchez acusa al PP de transfugismo y de "ultraderecha" y Casado avisa: "El país se le va de las manos" y "no todo vale por el poder"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han entrado de lleno este miércoles en la precampaña madrileña, con un duro cruce de acusaciones en el Pleno del Congreso: si el que el jefe de Ejecutivo ha denunciado la "corrupción", el "transfuguismo" y la "ultraderecha" de los 'populares', Casado le ha reprochado que el país se le "va de las manos" y que su Gobierno "hace aguas", mientras "usa a los ciudadanos como peones de una partida de ajedrez" y al BOE, "como un guión de Juego de Tronos".

"Ya sabe qué pasa cuando un barco comienza a hacer aguas, que empiezan a salir de él", ha afirmado Casado, en relación a la decisión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de dejar el Gobierno y la Vicepresidencia segunda para ser el candidato de su partido en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo.

Casado ha hecho referencia expresa a estos comicios, al asegurar que el 4 de mayo va a ganar en Madrid el "centro derecha" y se va a imponer "la libertad" y la "seguridad" frente al "populismo" y la "ruina". "España es mucho más que todos ustedes", ha afirmado.

"Ay señor Casado, que estamos en campaña. Todos los miércoles nos toca un mitin de Casado", ha ironizado Sánchez en su réplica, antes de acusar al PP de "corrupción y transfuguismo" por lo ocurrido en Murcia con la moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos, por apostar por el cambio, pero hacia la "ultraderecha".

"No hace falta que se cambien de sede, quédense en Génova y ahórrese la mudanza porque representa la peor versión del PP, la de la corrupción y la ultraderecha", ha enfatizado Sánchez.

El rifirrafe entre Sánchez y Casado en la sesión de control al Gobierno ha comenzado con el líder del PP preguntando al presidente sobre el balance del primer año de la pandemia. En su respuesta, Sánchez ha defendido que el Gobierno se ha enfrentado "a la peor crisis de la humanidad en los últimos 100 años", mientras el PP ha dicho "no a todo".

SÁNCHEZ ACUSA A CASADO DE ESTAR "A POR UVAS"

"Nosotros hemos estado trabajando con unidad, en favor de los españoles, y usted, como siempre, a por uvas", ha espetado el presidente del Gobierno a Casado.

Además, en su réplica, ha criticado que el PP de Casado representa la "continuidad de las malas artes y la falta de respeto a sus socios de Ciudadanos por el transfuguismo" que, a su juicio, han perpetrado en Murcia. "Es corrupción", ha sentenciado Sánchez, antes de señalar que, por otro lado, también representan el "cambio a la ultraderecha" por la estrategia en Madrid de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, Casado ha avisado de que "la inmensa mayoría de españoles están hartos de la situación que atraviesa el país", de la "inestabilidad política" de la que acusa a Sánchez por "pactar con radicales e independentistas", y "de la arrogancia del Gobierno que peor ha gestionado la pandemia". "Están hartos de su incompetencia", ha advertido.

CASADO, A SÁNCHEZ: "USA EL BOE COMO UN GUIÓN DE JUEGO DE TRONOS"

"El país se le está yendo de las manos. Gobernar no es eso, no es usar el BOE como un guión de Juego de Tronos ni usar a los ciudadanos como peones de una partida de ajedrez, ni es poner a sus aprendices de brujo a hacer alquimia con las instituciones del Estado. No todo vale por el poder", ha reclamado.

En esta línea, Casado ha acusado a Sánchez de "conspirar" para cambiar los gobiernos de Murcia, Madrid y Castilla y León mientras seguían falleciendo ciudadanos por Covid.

También ha aprovechado para cargar contra Iglesias y el "legado" que deja a su marcha del Gobierno, que consiste, a su juicio, en que "más de 30.000 ancianos han muerto en residencias" y "55.000 han muerto esperando su prestación por dependencia". "Ese es el único legado del señor Iglesias. Su escudo social era volver a Vallecas en coche oficial", ha apostillado.