Sánchez buscará el consenso autonómico en una conferencia con ausencias

La localidad riojana de San Millán de la Cogolla acoge mañana la Conferencia de Presidentes, una cita en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará el consenso con las autonomías para la reconstrucción y en la que habrá dos ausencias importantes, la de Cataluña y el País Vasco.

El reparto de los fondos de recuperación europeos y la situación epidemiológica actual, con numerosos rebrotes de coronavirus repartidos por España y el reclamo de algunas comunidades de una mayor coordinación por parte del Ejecutivo, centrarán esta reunión, la primera presencial 2017 y también desde que se inició la pandemia -ha habido otras catorce telemáticas desde marzo pasado.

Ni el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni el lehendakari han accedido a la petición de Sánchez, quien ayer por carta les insistió en la importancia de estar en la conferencia, y mantienen su negativa a acudir. Aunque lo hacen por razones distintas.

En el caso de Torra, el jefe del Govern ha insistido este jueves en que no acudirá a La Rioja porque no lo considera conveniente dada la situación en Cataluña con los brotes de COVID-19. Pero además ha añadido otra causa, la presencia del rey.

Felipe VI presidirá la apertura de la Conferencia de Presidentes y mantendrá un encuentro informal con Sánchez y los máximos representantes de las comunidades antes del inicio de los trabajos de la Conferencia.

Su presencia le ha servido a Torra como otra excusa para justificar su ausencia. El presidente de la Generalitat, además, ha emplazado a Sánchez a tratar el plan de reactivación posterior a la COVID-19 elaborado por la Generalitat y otras demandas pendientes en una reunión "telemática de presidente a presidente" la próxima semana.

Y Urkullu también mantiene su negativa a acudir a la Conferencia de Presidentes, mientras no haya una fecha cerrada para celebrar la Comisión Mixta de Concierto, han confirmado a Efe fuentes de la Presidencia del Gobierno Vasco.

Una comisión que consideran esencial porque el Ejecutivo autonómico necesita "tener claro el escenario del déficit" para poder endeudarse y definir los presupuestos para 2021", según ha subrayado hoy el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu.

Han sido muchas las voces críticas con ambos mandatarios por su decisión de no acudir a esta importante cita a la que no faltarán el resto de presidentes.

La situación epidemiológica del país, así como el fondo de recuperación europeo recién acordado en Bruselas y los criterios para su reparto, centrarán esta reunión.

Y es previsible que se hable mucho de coordinación, la que reclaman muchos presidentes autonómicos de distintos partidos.

El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha dicho que de la conferencia de presidentes debe salir una actitud de "cooperación y colaboración" por parte de todas las comunidades para afrontar los retos de la pandemia.

A su juicio, los españoles no entenderían que no fueran capaces de ponerse de acuerdo. "No se trata de quién hace más cosas; se trata de que se hagan las mismas cosas o parecidas", ha añadido.

Y el presidente de la Xunta, el "popular" Alberto Núñez Feijóo, ha insistido también hoy en que la coordinación es "fundamental ante una pandemia". "Una cosa es una nación descentralizada y otra una nación descoordinada", ha dicho.

Estas peticiones se producen en un momento delicado en el que siguen aumentando los casos de coronavirus, con numerosos rebrotes por todo el territorio, y sean muchas las voces que piden al Gobierno establecer una mayor coordinación con las comunidades o poner en marcha instrumentos que permitan tomar medidas más drásticas sin tener que recurrir al estado de alarma.

Pero desde el Ejecutivo se ha insistido mucho estos días en que las comunidades tienen los instrumentos necesarios para actuar y también se defiende que sí está habiendo coordinación y contacto continuo entre el Gobierno central y las regiones.

El Gobierno recuerda en este sentido -hoy mismo con la convocatoria de la cita de mañana- que la Conferencia de Presidentes es el órgano de "máximo nivel político de cooperación" entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas.

Ayer en el Congreso, el presidente del Gobierno subrayó que las conferencias de presidentes se han destapado como un espacio "muy necesario" para "orientar" porque el diálogo "nunca está de más" especialmente cuando el motivo al que se enfrenta el Gobierno y las autonomías es una pandemia.

Y recordó que en estos foros se plantearon medidas muy importantes en el ámbito sanitario, protocolos educativos para la vuelta al colegio y la defensa de sectores muy afectados por el confinamiento, como el turístico.

Pese a la "dureza de los debates" Sánchez insistió en la necesidad de este foro, y también recordó su deseo que de haya una conferencia de presidentes mensual, telemática o presencial dependiendo de los asuntos a tratar.

No en vano, espera celebrar otra a finales de agosto para discutir con los presidentes los detalles del regreso a las clases con el nuevo curso escolar.