Sánchez busca el diálogo con PP y Ciudadanos para presionar a Iglesias de cara a septiembre

Semana complicada para Pedro Sánchez. Unidas Podemos no ha permitido la investidura del líder socialista. Con el paso de las horas un acuerdo entre Unidas Podemos y socialistas cada vez parece más complicado, por lo que Sánchez ha mostrado su voluntad de hablar con PP y Ciudadanos para intentar desbloquear la situación.

Horas después de la investidura fallida de Sánchez éste es el mensaje que ha dado la vicepresidenta del Gobierno en funciones y responsable de la negociación con Podemos, Carmen Calvo, quien, como dijo anoche el presidente en funciones, ha asegurado que los socialistas no tiran la toalla, pero esperan también que otros, y no solo Sánchez, se muevan. Mensajes que ya han desoído tanto en Podemos como en el PP y Ciudadanos. El partido de Pablo Iglesias insiste en reclamar una coalición y populares y Cs han reiterado que no piensan abstenerse ante un eventual segundo intento de investidura.

Se abre por tanto un periodo de reflexión que según Calvo afecta a todos, entre otras cosas porque Sánchez no es, en este momento, candidato a la investidura, al haber sido rechazado por el Congreso Aunque ha asegurado que el presidente en funciones, por encabezar al partido más votado, "seguirá hablando como considere oportuno" con los demás, no ha querido confirmar si Sánchez llamará próximamente al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias o a los líderes del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera.

Además ha advertido de que, de volver a haber un acuerdo con la formación morada, sería programático, de máximos o mínimos, o de legislatura. Ha subrayado por eso la necesidad de "explorar otras situaciones" pero también ha recalcado que es responsabilidad de todos los principales partidos hacerlo, no solo del PSOE. Porque antes, Carmen Calvo había responsabilizado también de lo ocurrido a PP y Ciudadanos, al señalar que la investidura "no ha podido ser" por la "falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derechas, que han estado de brazos caídos" y no han asumido "dónde" les habían colocado las urnas.

Las otras formaciones mantienen sus posturas

Unidas Podemos ha desoído los avisos de Carmen Calvo de que Sánchez no tiene intención de volver a negociar una coalición. Su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado por la tarde que la formación morada va a tener "la mano tendida para construir un gobierno de coalición con lealtad y seriedad" y ha insistido en que Unidas Podemos quiere un Gobierno en el que todas las partes tengan "competencias importantes".

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido no se abstendrá en una posible segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez. "Más no podemos hacer. Todo el mundo vio que él quiere para los próximos años un gobierno izquierdista, con Podemos y nacionalistas", ha subrayado Casado antes de pedirle a Sánchez que no haga responsable al resto de partidos de una situación que "él ha creado" al acudir a una investidura sin los apoyos cerrados y perderla.

Y en Ciudadanos, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha instado a Sánchez a "buscar acuerdos con quien le puede apoyar" en una posible segunda investidura y así "dejar de perder el tiempo", ya que su partido seguirá votando "no".