Sánchez se borra del debate para prorrogar el estado de alarma y delegará en Illa

Pedro Sánchez se borra de debate para ampliar el estado de alarma hasta los seis meses. La sesión parlamentaria para debatir y votar esta cuestión tendrá lugar el próximo jueves, día 29, en el pleno del Congreso. La decisión la ha adoptado la Junta de Portavoces, reunida este martes, a propuesta de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, quien ha recibido la pertinente comunicación del Ejecutivo.

A las 9.00 horas comenzará a debatirse ese punto del nuevo orden del día, en el que un integrante del Gobierno, esta vez el ministro de Sanidad, Salvador Illa y no el propio presidente del Gobierno, intervendrá en el hemiciclo para explicar las razones que han conducido a la declaración de un nuevo estado de alarma. Tras él hablarán los grupos en orden de mayor a menor número de escaños, y cerrará la ronda el principal grupo que forma el Gobierno, el PSOE.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la ausencia del presidente del Gobierno argumentando que ese día tiene que participar en una videoconferencia con líderes europeos para hablar de turismo. Dicha cita es a las 18.30 horas de la tarde y no por la mañana, cuando se celebrará el pleno.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad y ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión. "El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la acción política", ha enfatizado la portavoz 'popular', quien no ve "justificación alguna" para que no sea él quien asuma esa comparecencia.

Gamarra ha defendido que debe ser el jefe el Ejecutivo quien acuda a la Cámara a exponer las "limitaciones a las libertades públicas" que supone el nuevo estado de alarma, una medida, que, a su juicio, evidencia "el fracaso" del Gobierno en la "política sanitaria y legislativa"

Mariscal

ASÍ SERÁ LA SESIÓN

La votación se dividirá en dos partes: la de las resoluciones que presenten los grupos, y la autorización del estado de alarma. Se hará en dos fases: la votación presencial de las resoluciones se llevará a cabo en cuanto acabe el debate, y la de la autorización del estado de alarma al terminar el pleno. Por su parte, el plazo de las votaciones telemáticas se abrirá antes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pedir una prórroga del estado de alarma ya en vigor de seis meses. La oposición no está de acuerdo con dicha duración.

NO ACUDE AL SENADO DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE

Sánchez no asistirá tampoco al Pleno del Senado que se celebrará la semana que viene, según ha confirmado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a la Mesa de la Cámara Alta. El Partido Popular ha denunciado las "reiteradas ausencias" del jefe del Ejecutivo a estas sesiones de control. Así lo ha censurado el portavoz de los 'populares', Javier Maroto, que ha querido dar un "toque de atención" al presidente del Gobierno, que lleva sin comparecer en la Cámara Alta desde el pasado 8 de septiembre, en la que protagonizó una sesión monográfica.

Desde aquel entonces, Sánchez ha justificado por diversos motivos su ausencia en las sesiones de control que se celebran cada quince días en el Senado. En el último Pleno, el jefe del Ejecutivo no acudió porque se encontraba en una reunión bilateral con el Gobierno de Italia.

En este caso, según ha explicado Maroto, Sánchez también tiene agenda internacional, aunque ha denunciado que durante estos dos meses, el jefe del Ejecutivo no tenía "explicación" para ausentarse de las sesiones de control.