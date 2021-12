Sánchez se 'blinda' ante posibles preguntas incómodas y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Sánchez se 'blinda' ante posibles preguntas incómodas filtrando periodistas y reduciendo comparecencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance este miércoles en el Palacio de la Moncloa de su gestión política. El líder del Ejecutivo ha comparecido en una rueda de prensa que de nuevo ha puesto en duda la estrategia de comunicación que sigue el Palacio de la Moncloa, sobre todo por el criterio que ha sido usado para elegir a los medios de comunicación que han hecho las preguntas al presidente socialista.

En este sentido, Pedro Sánchez ha respondido solo las preguntas de seis medios de comunicación, caracterizados por no desarrollar una línea crítica con la gestión del Ejecutivo de coalición. En este sentido, los medios han sido LaSexta, Cadena SER, Agencia EFE, TVE, El País y elDiario.es El turno de preguntas se ha organizado en la misma rueda de prensa, siendo el director de información nacional del Gobierno, Miguel Ángel Marfull, el que ha gestionado, concedido y limitado esos turnos de palabra.

2. Espinosa de los Monteros, en TRECE: "Espero que España aguante hasta que llegue al Gobierno gente sensata"

Espinosa de los Monteros se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente que aseguran que los españoles pagan lo mismo que en 2018, una factura similar: “Es una tomadura de pelo. El problema de intentar engañar a la gente con la economía es que no puedes hacerlo. La gente sabe si paga más o menos ahora. Mentirle a la cara a los españoles no puedes hacerlo todas las veces. La gente sabe que tenía unos sueldos mejores antes que ahora, que paga más cara la luz, que hay más paro… La industria del automóvil ha costado mucho traerla a España y tenemos que trabajar mucho para que crezcan y se queden, pero con un Gobierno que no ha viajado, ni entiende la industria, es muy difícil. Yo solo espero que España aguante hasta que llegue al Gobierno gente sensata”.

3. La Fiscalía no ve motivos para prohibir la manifestación de apoyo a presos etarras convocada para Nochevieja

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) no ve motivos para prohibir la manifestación de apoyo a presos de ETA convocada por SARE para el próximo 31 de diciembre en Pamplona al considerar que no hay constancia de delito, si bien solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad adopten medidas de vigilancia para comprobar si en dicho acto se acaba incurriendo en delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a la víctimas.

Según han informado fuentes fiscales, no hay razón para prohibir que se lleve a cabo este acto porque en estos momentos no hay una constancia mínima de la comisión de un ilícito penal. En este sentido, han recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el dolo específico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creación de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas.

4. Sanidad y autonomías acuerdan reducir la cuarentena de los positivos asintomáticos por covid a siete días

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos asintomáticos por COVID-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados.

Según han informado fuentes sanitarias, igualmente los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena.

5. Sanidad permitirá el 75% del aforo en competiciones profesionales al exterior y el 50% en interiores

El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado este miércoles reducir al 75 por ciento el aforo en competiciones profesionales deportivas exteriores y al 50 por ciento en recintos interiores, ante la alta cifra de contagios provocada por la variante ómicron del coronavirus.