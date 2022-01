Sánchez avisa al PP que su "oposición negacionista" nutre a la ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado este lunes al PP la "oposición negacionista" que afirma que está practicando durante toda la legislatura, como cree que se evidencia con la reforma laboral, y le ha advertido de que esa actitud nutre de nuevos votantes a la ultraderecha.

Sánchez, en una entrevista en la SER, ha lamentado que el Partido Popular se oponga a cualquier avance social que proponga el Ejecutivo y niegue, incluso, la legitimidad del Gobierno.

Tras alertar de que ese negacionismo nutre de nuevos votantes a la ultraderecha, ha pedido al partido de Pablo Casado que abandone esa "oposición negacionista" y anteponga el interés general al particular respaldando, entre otras iniciativas, la reforma laboral.

Ante la actitud del PP (al que ha vuelto a reprochar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial), ha recalcado que no se va a "dejar arrastrar al barro" por muchas descalificaciones políticas y personales que escuche.

Le ha pedido que cumpla su deber constitucional, respete el dialogo social y "un mínimo de rigor y educación en la forma de hacer política".

El presidente del Gobierno ha confesado que "ha sido un tiempo muy duro en lo personal" asistir a las descalificaciones del PP en el Congreso, pero no puede "desfallecer" ni "desanimarse" porque "España se merece mucho mas de lo que en muchas ocasiones la oposición demuestra en las Cortes".

Sánchez ha asegurado que el Gobierno se pondrá en contacto con el PP para intentar que apoye en el Parlamento la reforma laboral aunque ha negado que, en contra de algunas informaciones, ya haya habido alguna conversación al respecto entre el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

"Me ha dicho el ministro que no, pero en todo caso me parece pertinente esa llamada", ha apostillado.

Ha hecho el jefe del Gobierno una cerrada defensa de la reforma laboral al haber sido acordada por los agentes sociales y cree que será convalidada finalmente por el Congreso pese a que incluso socios habituales del Ejecutivo se muestran ahora en contra y pretenden introducir modificaciones.

"Hay una mayoría de grupos parlamentarios que estoy convencido de que no van a impedir la convalidación de este real decreto ley tan importante", ha apostillado antes de reconocer que todos han tenido que ceder para conseguir ese acuerdo.

Sánchez se ha referido a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León para destacar que es necesario abrir "un tiempo nuevo y de cambio y esperanza" en esa comunidad.

Asume que el PP pueda lanzar el mensaje de un cambio de ciclo electoral a partir de esos comicios porque afirma que "siempre lo hace", pero los ha desvinculado de las elecciones generales que ha ratificado que se celebrarán en diciembre de 2023.

Ha remitido a Yolanda Díaz al ser preguntado por la posibilidad de que consiga la confluencia de la izquierda del PSOE, pero ha afirmado que tiene muy buena relación con ella y con todos los ministros de Podemos aunque ha vuelto a reconocer que le gustaría que en alguna ocasión hubiera "menos decibelios" en sus diferencias.

Sí ha deseado que ese espacio político salga fortalecido con el liderazgo de la vicepresidenta segunda.

El presidente del Gobierno, de acuerdo con las previsiones de los analistas, ha vaticinado que a mitad de 2022 se estará viendo una reducción significativa de los precios de la energía, y ha vuelto a defender la necesidad de una reforma fiscal que se irá haciendo conforme se consolide el crecimiento económico.