Sánchez augura una mayoría progresista más amplia tras las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado este miércoles que las elecciones generales de diciembre alumbrarán una mayoría progresista aún mayor que la existente en la actualidad y que ha permitido aprobar numerosas medidas en favor de la mayoría social.

Sánchez ha cerrado con ese vaticinio su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de diversas cuestiones, la mayoría de ellas de carácter internacional, pero que ha derivado en un debate sobre la gestión del Ejecutivo.

Ha recordado que en la actual legislatura se han aprobado 200 leyes, ha destacado entre ellas los presupuestos generales del Estado y las medidas contra la crisis y ha hecho hincapié en que todo eso se ha hecho con diálogo.

Todo ese trabajo ha considerado que es el preludio de lo que llegará en diciembre, "una mayoría progresista mucho más amplia", que cree que se conseguirá tras explicar la gestión del Gobierno frente al ruido y la descalificación.

"Lo que nos toca a nosotros es eso, en tres palabras: gestión, gestión y gestión", ha remarcado.

Sánchez ha pedido la confianza de los ciudadanos para completar una década de medidas progresistas que permitan superar todo lo hecho por los gobiernos del PP.

"Hay mucho camino que desandar, y eso exige una década de políticas progresistas para reforzar a la clase media y trabajadora. Por eso pedimos esa confianza", ha añadido.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que todas las "profecías" del PP en los últimos años no se han cumplido, como que España estaría a la cola de Europa en crecimiento económico o que la reforma laboral iba a destruir empleo.

"Ustedes no dan una. No aciertan ni por casualidad. No sé quién les ha vendido su bola de cristal, pero si está en periodo de garantía -ha ironizado dirigiéndose a la portavoz popular, Cuca Gamarra- les recomiendo que la devuelvan".

Tras insistir en la "soberbia" del PP y de la Junta de Andalucía sobre Doñana, ha alertado de que Vox condiciona la política de los populares incluso sin estar en gobiernos autonómicos como el andaluz.

Al líder de Vox, Santiago Abascal, se ha dirigido para lamentar que sus "ocurrencias" no son ingeniosas, sino peligrosas, y para advertir de que su discurso es nocivo para la salud, el medio ambiente, la ciencia y la democracia.

Ha asegurado que Abascal nunca ganará las elecciones ni va a imponer su proyecto ideológico porque los españoles "son demócratas y no son tontos", pero ha reiterado que el peligro es la influencia cada vez mayor que cree que tiene Vox en el PP.

Y ha advertido de que la experiencia de coalición entre el PP y Vox en Castilla y León ha permitido escuchar cosas "indignantes" como el protocolo antiaborto, ataques a la libertad sindical y la negación del cambio climático.

Por eso ha recordado que Abascal dijo que Castilla y León sería el piso piloto de futuros gobiernos de coalición con el PP y le ha espetado: "si este es el piso piloto, mejor no ver el resto de la promoción".