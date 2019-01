Sánchez atribuye a "criterios estrictamente de seguridad" el uso excesivo del Falcon

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura que el uso que hace del avión oficial responde a "criterios estrictamente de seguridad" y considera que el tuit rebotado desde la cuenta oficial del PP en el que se bromeaba sobre su muerte es una muestra de que los populares "no reconocen la legitimidad de este Gobierno".

A eso atribuye también las críticas al uso de aviones oficiales, en una entrevista a EFE, y considera "injustas" las críticas a la socialista vasca Idoia Mendia por su foto distendida con Arnaldo Otegi. "El mismo partido político que a través de un vídeo me desea la muerte es el que me está calificando como golpista o como presidente ilegítimo. Es muy importante ser consciente del deterioro de la calidad democrática y de los ataques que se están produciendo a la Presidencia del Gobierno por parte de un partido, el PP, que considera que gobernar es una especie de derecho natural y un patrimonio solamente del Partido Popular", explica.

Preguntado por episodios anteriores en los que él mismo y otros dirigentes del PSOE invocaron la libertad de expresión y rechazaron la acción penal contra tuiteros, Sánchez asegura que son hechos diferentes. "La libertad de expresión ampara al humorista, sin duda alguna, y yo lo respeto. Pero la responsabilidad de un partido político es distinta", advierte.

Y recuerda que el partido político que planteó este vídeo, sobre el que cada uno puede sacar sus conclusiones, afirma, es el mismo partido que le ha calificado "de golpista, de ilegítimo". "Son los mismos que dicen que soy un presidente 'okupa', que plantean que como presidente del Gobierno no puedo utilizar un avión oficial que, por cierto, ha sido utilizado por todos los presidentes del Gobierno atendiendo a criterios estrictamente de seguridad. Es decir, en 140 caracteres el Partido Popular resumió cómo entiende su forma de hacer oposición", añade el presidente del Gobierno. Sánchez explica que "la ministra de Justicia pone en manos de la fiscalía este hecho, este tuit, para que vea exactamente si es o no constitutivo de delito", pero tendrá que decidirlo la fiscalía, "que es independiente".

AVIÓN OFICIAL

Sobre el uso de un avión oficial para viajar a un concierto a Alicante, el presidente del Gobierno asegura que lo que ha hecho "siempre ha sido cumplir con las estrictas normas de seguridad que nos ha planteado la dirección de seguridad de La Moncloa. No solamente por mi parte sino por el conjunto de presidentes que me ha precedido".

Aunque asegura que su Gobierno "no solamente ha aplicado la transparencia sino que ha cumplido con una ley aprobada por la anterior administración", elude responder sobre los detalles del uso de los aviones oficiales.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

El presidente del Gobierno admite que el proceso para exhumar los restos del dictador Franco se ha complicado más de lo que había previsto. "Está siendo más largo de lo que inicialmente previmos, pero creo que eso es bueno, porque está garantizando el derecho en este caso de las personas aludidas de poder alegar, plantear sus diferentes visiones y sus discrepancias y, cuando llegue el momento y se finalice el procedimiento administrativo, el Consejo de Ministros resolverá", asegura.

Basa la decisión en resoluciones del Congreso, la Ley de Memoria Histórica y las exigencias de "un Estado social y democrático de derecho". Preguntado si garantiza que los restos no serán trasladados a la Catedral de la Almudena, da a entender que por razones de seguridad no será sepultado en ese lugar. Según explica, "ha habido un informe en este caso de la Delegación del Gobierno muy contundente respecto a los problemas de seguridad que pudiera plantear su reinhumación en la Almudena".

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Sánchez asegura que no derogará la prisión permanente revisable hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso que planteó el PSOE con la reforma promovida por Mariano Rajoy. "El planteamiento del Gobierno es esperar a ver cuál es la resolución del Constitucional y hasta entonces esa ley no se va a tocar", dice.

Esta posición supone un cambio, puesto que Sánchez y el PSOE habían defendido hasta ahora la derogación, al margen de lo que diga el Constitucional y sin esperar a la sentencia.

FOTO CON OTEGI

A la pregunta de qué le diría al hijo de Fernando Múgica y a otros socialistas indignados por la foto de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi, Sánchez cree que "es injusto" que se critique a la líder de los socialistas vascos. "Respetamos, por supuesto, y yo respeto la decisión que pueda tomar Múgica, pero si ha habido una persona que a lo largo de estos últimos años ha defendido, desde luego, la memoria de las víctimas y la convivencia en el País Vasco es la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia", apunta.

BOLSONARO

En cuanto al triunfo electoral de Jair Bolsonaro y su mandato como presidente de Brasil, Sánchez asegura que como presidente del Gobierno quiere tener "las mejores relaciones con un socio comercial y económico como es Brasil, tan importante" para España. "Desde el punto de vista político e ideológico a mí me gustaría que Brasil no diera pasos para atrás. El futuro nunca se ha conquistado dando pasos hacia atrás", señala.