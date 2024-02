Sánchez ataca al proyecto "tóxico" de Feijóo, que le augura su caída por Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a Alberto Núñez Feijóo de encabezar un proyecto "tóxico" para España después de que el líder del PP lamentara que sólo se preocupa por el expresident Carles Puigdemont y le augurará que caerá por ello.

Sánchez y Feijóo han protagonizado este miércoles el primer cara a cara en una sesión de control del Congreso al Gobierno este año en el que ambos se han cruzado acusaciones cargadas de ironía.

Con ironía ha iniciado el líder de la oposición su pregunta diciendo que se dirigía a Sánchez por una cuestión procedimental porque se sabe que quien manda en el Congreso es Junts.

A su juicio, todo el mundo sabe ya también que sin Carles Puigdemont, Sánchez "no es nadie"

Tras ese primer ataque, con ironía ha respondido también el jefe del Ejecutivo señalando que el líder de la oposición se ha descubierto como un experto en química orgánica y recordándole que uno de los principales usos del metanol es el disolvente.

Un comentario después de que Feijóo confundiese en un acto en Galicia el metano por el metanol.

Otra de las propiedades del metanol ha dicho Sánchez que es la de combustible, y eso es lo que ha acusado al PP de estar utilizando en Cataluña para avivar un fuego que cree ya superado.

El presidente del Gobierno ha reprochado también al PP la "guerra sucia" del Gobierno de Mariano Rajoy, su propuesta de ilegalizar partidos o la definición que hacen de la Constitución y el terrorismo "siempre conforme a sus intereses políticos".

"Dejen de utilizar el metanol para hacer oposición", ha instado a Feijóo antes de recordar tres propiedades de este compuesto químico y compararlo con el PP: "Es incoloro como su proyecto político, es inflamable como su afán por la hipérbole y el insulto, y es tóxico como su catastrofismo económico".

Frente a la visión de España de Sánchez, Feijóo ha recordado que sus socios han tumbado ya dos iniciativas del Gobierno esta legislatura y no hay presupuestos a la vista.

Con ese panorama ha subrayado que cualquier gobierno europeo caería y le ha augurado: "Le aseguro que usted también caerá".

El líder del PP le ha reprochado que lleve seis meses dedicado en cuerpo y alma a la amnistía y le ha advertido de que estar cuatro años así es insostenible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Cuatro años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del Gobierno", ha asegurado.

Mientras cree que Sánchez vive obsesionado "con las noticias que le llegan de Waterloo", ha afirmado que la España real se siente desatendida y ha señalado que los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del Gobierno.

Por eso le ha pedido que gobierne para quienes le pagan el sueldo, "no para los que le han puesto en la Moncloa", y frente a la atención que ha dicho que presta a los criterios de la Fiscalía, le ha instado a escuchar a los agricultores "que no aguantan el dogmatismo ambiental" del Ejecutivo.

A su juicio, el problema de los agricultores no sólo está en Bruselas, sino también en un Gobierno "que ha dicho que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que la PAC es una maravilla y que no se puede bajar el IVA de la carne, el pescado o las conservas, que el lobo requiere más protección que las cabezas de ganado y que no comamos ternera".

"El problema es que usted sólo mostraría interés por el campo si la señora Nogueras fuera agricultora o si viese a Carles Puigdemont al tractor", ha dicho Feijóo sin que esas últimas palabras las captara ya el micrófono del Congreso al haberse agotado su tiempo.

Sánchez ha lamentado que el PP lleve cinco años y medio hablando de que se humilla a España y que el país se hunde y se rompe cuando la realidad ha dicho que es completamente distinta.

Y la realidad ha dicho que es que el PP es el único partido que incumple la Constitución y que "la economía española va como una moto".

"O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes", ha recalcado.

Sánchez ha subrayado que la realidad del Gobierno es que trabaja en tres aspectos fundamentales: el empleo, los derechos y la convivencia.