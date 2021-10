Sánchez asegura que volvería a tomar la decisión de confinar a los españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que aunque la decisión de confinar a 47 millones de españoles al comienzo de la pandemia fue difícil, "la volvería a tomar" porque se consiguió salvar "medio millón de vidas".



En su intervención de clausura del Congreso Regional del PSOE de Extremadura, el jefe del Ejecutivo nacional ha recordado que la covid-19 ha obligado a enfrentarse "a algo absolutamente inédito, en la que ha habido que tomar medidas absolutamente inéditas".



"Confinar a 47 millones de españoles durante tres meses fue una decisión muy difícil y compleja", ha afirmado, pero "en ese momento tan complejo, supe que no estaba solo, sino que tenía a toda la militancia".



No obstante, ha añadido que "si es verdad que no estuvimos todos porque faltó, como siempre en las grandes citas, el PP" y, a su juicio, por eso "el PSOE es el más imprescindible del sistema político español, el que nunca falla a España y por eso hay que seguir avanzando, porque este es nuestro momento".