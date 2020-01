Sánchez asegura que el fin de ETA lo lograron Zapatero y Rubalcaba

El candidato socialista a la investidura de presidente de Gobierno Pedro Sánchez ha asegurado durante su réplica al líder de la oposición, Pablo Casado, que Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero fueron quienes "acabaron con ETA". El líder del PP había asegurado durante su discurso que "es mejor perder las elecciones que el alma" en relación al apoyo en forma de abstención que Bildu ha brindado al PSOE para lograr sacar adelante la investidura de Sánchez. Además, Casado ha traído a la cámara testimonios de víctimas del terrorismo de ETA y el recuerdo de las palabras de la madre de Pagatzaurtundua: "Qué solo se han quedado nuestros muertos". "Ella no ha oído el perdón de esos batasunos que con su abstención imprescindible van a hacer presidente a un socialista como usted", le ha dicho. Unas palabras que han provocado que la bancada del PP se pusiera en pie para aplaudir a su líder.

Sánchez ha respondido a esas palabras y ha señalado que fueron Rubalcaba y Zapatero quienes "acabaron con ETA". Una intervención que también ha hecho levantar a la bancada socialista y que ha provocado el disgusto de la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano asesinado por ETA, que se ha encarado desde su escaño con el presidente en funciones. Becerril ha señalado a los diputados de PSOE y Bildu dejando entrever que van juntos en este debate de investidura.

Después, Jiménez Becerril ha escrito un mensaje en Twitter. "Sánchez nos dice que España necesita que hagamos cosas que hasta ahora no éramos capaces de hacer. Lo que desde luego no necesita España es un tipo sin escrúpulos como usted, que pacta con quienes quieren romperla, para llegar a ser Presidente sea como sea", ha dicho la diputada.

No he tenido más remedio q levantarme de mi escaño para decirle a Sanchez, que había tenido la desfachatez de decir q Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada, q sus herederos, están sentados en el Congreso y que el, ha pactado con ellos para lograr su investidura. pic.twitter.com/97UGhfC8nS