Sánchez asegura que la Corona va a emprender "paso a paso" una hoja de ruta de renovación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la Corona va a emprender "paso a paso" una "hoja de ruta de renovación" en cuanto a transparencia y ejemplaridad en línea con las medidas adoptadas por Felipe VI desde el comienzo de su reinado en junio de 2014.

Sánchez no ha concretado si la idea es aprobar una ley de la Corona, pero ha subrayado "la vocación de caminar hacia una monarquía parlamentaria constitucional actualizada a los estándares de valores y principios de la España del siglo XXI".

El discurso que el rey pronunció en Nochebuena "marcó claramente el rumbo hacia el que quiere dirigir la Corona", según Sánchez, como continuación a las medidas adoptadas desde que relevó a Juan Carlos I en el trono. "Paso a paso irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta que señaló el rey de renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad", ha informado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del primer año del Ejecutivo de coalición.

En tres ocasiones, se ha preguntado a Sánchez si entre los planes del Gobierno está presentar una Ley de la Corona, pero no ha concretado si ésa es una de las medidas de la hoja de ruta que prevé la Casa Real. Sí ha dejado claro que "hay que continuar" con "el ánimo de renovación" que ha caracterizado la etapa de Felipe VI y que la Corona está comprometida con ello. "A lo largo del reinado, ha dado muestras con hechos, no de palabra, sino con hechos, de su vocación de caminar hacia una monarquía parlamentaria constitucional actualizada a los estándares de valores y principios de la España del siglo XXI".

"En lo que nosotros podamos ayudar, el Gobierno estará a disposición de la Corona", ha remarcado Sánchez, quien ha garantizado "todo el apoyo y el aplauso" a los pasos que proyecte el Palacio de la Zarzuela. También ha enfatizado que el Ejecutivo "respeta, está de acuerdo, comparte y defiende" a la Jefatura del Estado y el pacto constitucional.

El presidente del Ejecutivo ha compartido las palabras de Felipe VI en su "valiente" mensaje navideño de que la renovación tiene que estar vinculada con "la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad". En su discurso televisado, Felipe VI no hizo mención directa al caso de Juan Carlos I, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero y quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto.

No obstante, además de reafirmar su "espíritu renovador", el rey resaltó que "los principios éticos y morales deben estar por encima de consideraciones familiares", en alusión al comportamiento de su padre. Sánchez ha tendido la mano al PP y a su líder, Pablo Casado, para abordar el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la Jefatura del Estado, aunque ha lamentado que hasta ahora, haya renunciado a este pacto. "Tiene la puerta abierta, pero dos no bailan si uno no quiere", ha criticado el presidente del Gobierno.

En una comparecencia previa ante los medios en la sede del PP, Casado ha señalado que su partido respaldaría una ley de la Corona si es por consenso y si busca reforzar la Jefatura del Estado ante los ataques de Unidas Podemos y otros socios del Gobierno.

Aunque ha opinado que no ve necesaria una norma que regule las funciones del rey puesto que la tarea de Felipe VI está siendo "impecable", Casado ha admitido que sería mejor modernizar la Corona a través de una ley, en lugar de abrir la "caja de Pandora" de una reforma constitucional para la que no habría mayoría.

Unidas Podemos anunció el día de Nochebuena que registrará "en los próximos meses" en el Congreso una ley con la que aspira a establecer mayores controles sobre la Corona. Según explicó el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, el objetivo de la norma sería regular "el rol institucional" del rey para reforzar su neutralidad y que no pueda hacer política.