Sánchez arremete contra Iglesias por impedir su investidura

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por rechazar la oferta que le ha hecho el PSOE para el Gobierno de la coalición e impedir de esta forma su elección como presidente del Gobierno.

Nada más comenzar su última intervención en este debate, Sánchez ha constatado el fracaso de su investidura al lamentar que se desvanezca la "histórica oportunidad" de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Y le ha reprochado a Iglesias que vaya a impedir su investidura como hizo en 2016.

Ha criticado a Iglesias por el rechazo a las ofertas consecutivas que le han hecho los socialistas en los últimos días para conseguir el acuerdo. Y en concreto le ha afeado que considere "una humillación" la última de las propuestas, que incluía una vicepresidencia y tres ministerios de "hondo alcance social".

Le ha preguntado así si considera humillante para Podemos ser vicepresidente de derechos sociales, ser ministro de Sanidad y Consumo de un Gobierno de España, ser ministro de Vivienda o de Igualdad.

"Puede que no sea lo que usted deseaba, señor Iglesias, pero le hemos hecho una propuesta honesta, correcta y sensata", ha añadido.

Pero además, ha insistido en que su oferta es "más que razonable" teniendo en cuenta que en Unidas Podemos, "por su juventud, no hay experiencia alguna de gestión a nivel estatal" y los Gobiernos tienen que ser "compactos".

Y tras recalcar que como presidente debe garantizar que su equipo, aunque sea plural y diverso, marche en "una única dirección", ha explicado a Iglesias que no se puede poner el departamento de Hacienda y buena parte del dinero público "en manos de gente que nunca ha gestionado un presupuesto".

El presidente en funciones ha insistido en que Unidas Podemos solo quería entrar en el Gobierno "para controlarlo" porque nunca se preocupó por dialogar el programa y porque entre otras cosas el partido morado reclamaba competencias y ministerios que habrían agrupado el 80 por ciento del gasto social.

Para Sánchez, "entre fuerzas de izquierda" la investidura "debería haber estado garantizada desde el primer momento" porque el resultado "dejaba claro que los ciudadanos querían un gobierno encabezado por el PSOE".

Sánchez ha defendido que su obligación es conformar un Gobierno "coherente y cohesionado" y "no dos gobiernos en uno" como pretende Unidas Podemos.

"Si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces está en lo cierto. No seré presidente ahora" ha dicho Sánchez a Iglesias, quien desde su escaño no paraba de mover la cabeza en gesto de negación.

Sánchez ha insistido además en que ha "renunciado a cosas muy valiosas" para intentar el acuerdo con Podemos, pero si Iglesias le pretende obligar a elegir entre ser presidente de un Gobierno que no cree que sirva a España o sus convicciones elige sus convicciones.

"¿De qué sirve una izquierda que pierde incluso cuando gana?", se ha preguntado el candidato, quien ha apelado a la izquierda útil, "que cambia las cosas" y ha lamentado que Iglesias tenga intención de volver a bloquear un Gobierno progresista como hizo en 2016. "¿Va a volver a hacerlo señor Iglesias?", ha lamentado.

También ha vuelto a enviar Sánchez mensajes a PP y Ciudadanos, a los que ha insistido en que su se abstuvieran el valor de su voto sería "determinante" para no depender del independentismo, pero votan en contra demostrando que lo único que quieren es precisamente acusar a los socialistas de depender de los separatistas.

En cualquier caso ha agradecido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que su partido se haya abstenido "a cambio de nada".

Sánchez ha concluido su intervención con un mensaje a la ciudadanía en el que ha recalcado que "pase lo que pase" hoy "España puede contar con el PSOE para unid a la sociedad y nunca para enfrentarla".