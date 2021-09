Sánchez y Aragonès saludarán a las delegaciones tras su reunión a solas y después dejarán trabajando a los equipos

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, tienen previsto saludar a las delegaciones de sus respectivos gobiernos tras su encuentro a solas para reactivar la mesa de diálogo y, después, dejarán trabajando a los equipos, en la que será la segunda reunión de esta jornada.

De este modo, según informan fuentes de ambos Ejecutivos, los dos mandatarios no se van a sentar como tal en la mesa en la que los ministros y consejeros comenzará a trabajar en el detalle de los contenidos. No obstante, las fuentes consultadas defienden que la mesa de diálogo no sólo abarca esa segunda reunión, sino que ha comenzado con el encuentro previo entre los presidentes.

Así, Sánchez y Aragonès han sido los encargados de fijar la metodología y los contenidos del diálogo en su encuentro a solas que ha comenzado a las 15.00 horas, y del que darán cuenta ante los medios de comunicación en las comparecencias que harán después, por separado.

Antes de esas comparecencias, los dos presidentes saludarán a sus respectivos equipos en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalitat, y posarán para una foto. Después, las delegaciones comenzarán su reunión, ya sin Sánchez y Aragonès.

El presidente del Gobierno ha llegado al Palacio Generalitat a las 15.00 horas para reiniciar junto al presidente catalán la mesa de diálogo que lleva más de un año en suspenso, tras el primer intento fallido que hubo de impulsar este instrumento en febrero de 2020.

Aragonès le ha recibido a las puertas del Palau de la Generalitat, ya en el interior, donde se han saludado chocando los puños, y han pasado revista a la guardia de gala de los Mossos d'Esquadra en el Patio de los Carruajes. Tras ello, han mantenido una breve charla durante unos minutos y han posado ante los fotógrafos.

Por parte del Gobierno, además de Sánchez, asisten a la mesa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar los trabajos; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Cultura, Miquel Iceta, mientras que la delegación catalana está compuesta por Aragonès y los consellers Laura Vilagrà y Roger Torrent, después de que el presidente catalán dejara fuera a Junts de la mesa al rechazar su propuesta de nombres.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Aragonés saluda a Sánchez a las puertas del Palau de la Generalitat tras ser recibido por Trapero

Duración: 02:04

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=598499&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjMxODg5MTEwLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.SROxB2ZSOU3RyjdF_udQXOwuqwzRtWf1xjyJxD7SHD8

---------------------