Sánchez y Aragonès avanzan en acuerdos pero chocan por el referéndum de autodeterminación

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han llegado este jueves a una serie de acuerdos que avanzan en la senda de la normalización de las relaciones pero han chocado de nuevo con visiones frontalmente distintas sobre un referéndum de autodeterminación.

Sánchez sigue negando cualquier posibilidad de que esa consulta tenga futuro mientras que Aragonés la defenderá en la reunión de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos que se convocará para el primer trimestre del próximo año.

La convocatoria de esa reunión fue uno de los cinco acuerdos que ambos certificaron en el encuentro de hora y cuarto que mantuvieron en el Palau de la Generalitat y que ha sido el primero desde julio del año pasado.

A la nueva cita de la mesa de diálogo se ha sumado la aprobación de una ley orgánica de garantía del plurilingüismo que asegure el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales.

También el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que se aprobará en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre; el impulso y financiación del proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips (Innofab); y el desarrollo a partir de enero del acuerdo y calendario para avanzar en el traspaso de Rodalies.

Posiciones "de máximos"

Pero las diferencias llegaron ante la defensa del referéndum que sigue haciendo Aragonès, quien, en rueda de prensa (ambos comparecieron por separado), afirmó estar convencido de que rebajará la "posición de máximos" de Sánchez, con quien acudirá en persona a la próxima reunión de la mesa de diálogo.

A ella irá con un objetivo: "Reiteraremos la necesidad de hablar de las bases y negociación del referéndum y de las vías para hacerlo posible".

De hecho, ha avanzado que uno de los elementos que pondrá sobre la mesa es el informe de expertos académicos en relación con un acuerdo de claridad, siguiendo la vía de Canadá y el Quebec, para fijar las condiciones para un eventual referéndum. "Esos materiales son una buena base para trabajar", ha apuntado.

Ante los periodistas, Sánchez volvió a considerar esa defensa del referéndum también como una posición de máximos a la que no da ningún futuro porque no cabe en la Constitución y sólo ve posible avanzar en el autogobierno.

Sánchez ha recalcado que no pide que ningún partido renuncie a sus objetivos, pero ha insistido en que se haga dentro del marco constitucional.

"No hay ninguna constitución en el mundo que acepte y asuma la segregación de una parte de su país. No lo hay tampoco en España; por tanto, desde el punto de vista material -ha reiterado- no está contemplado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Frente a propuestas como la del referéndum ha considerado que hay que estar más en la línea de lograr acuerdos transversales que representen a la mayoría de una sociedad plural como es la catalana.

Por ello ha apelado a la responsabilidad para ofrecer a los ciudadanos un acuerdo y no una disputa y una confrontación, que es lo que ha lamentado que ocurriera años atrás.

Hacienda propia

El presidente del Gobierno sí ha ratificado ante Aragonés su compromiso de investidura de que el Estado asuma el 20% de la deuda viva de la Generalitat y ha dicho que ya se está trabajando en el mecanismo por el que se va a llevar a cabo.

Pero a renglón seguido ha recordado que el Gobierno se ha comprometido a negociar la condonación de deudas de todas las comunidades que lo pidan y ha adelantado que será en enero cuando se abrirá un debate multilateral con todas las comunidades para tratar este asunto.

Ante el debate sobre la posibilidad de una Hacienda propia catalana, Sánchez se ha limitado a recordar que el Estatut recoge una Agencia Tributaria y es un asunto que está por desarrollar.

"Cuestión distinta es cómo se materializa", ha añadido antes de insistir en que lo importantes es avanzar en la resolución del conflicto político. Aragonès, por su parte, ha insistido en su apuesta por una financiación singular para la "soberanía fiscal" de Cataluña.

La ley de amnistía ha estado presente igualmente en el encuentro aunque de forma general y no para hablar de posibles enmiendas durante su tramitación parlamentaria ya que Sánchez ha dicho que eso queda en manos de los grupos del Congreso aunque ha apostillado que la idea del Ejecutivo es mantener "de forma compacta" esa ley.