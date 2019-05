Sánchez apuesta por Iceta para reforzar el Senado como cámara territorial

(Actualiza la NA3311 con la decisión de los grupos independentistas en el Parlament de Cataluña sobre la designación de Iceta como senador autonómico)

A 48 horas para el inicio de la campaña electoral de las autonómicas y municipales, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sorprendido con su apuesta por el catalán Miquel Iceta como presidente del Senado, para potenciar la representación territorial de la cámara, según fuentes socialistas.

Con su decisión, Sánchez hace un guiño al diálogo en Cataluña y se desmarca aún más de la aplicación del artículo 155 del que sigue haciendo caballo de batalla el líder de Cs, Albert Rivera.

Iceta tiene pensado compatibilizar por ahora la presidencia de esa cámara con su escaño en el Parlament y con sus cargos de primer secretario de los socialistas catalanes y presidente del grupo parlamentario socialista, dada la "incertidumbre" política en Cataluña, según fuentes del PSC.

El líder de los socialistas catalanes debe acceder a la Cámara alta como senador por designación autonómica, pero no será hasta el miércoles 15 de mayo cuando el Parlament de Cataluña lo vote, después de que JxCat, ERC y la CUP hayan forzado que no se siga el procedimiento de urgencia que culminaría este jueves.

Iceta tendrá que aprovechar este margen de una semana para asegurarse los apoyos necesarios para su nombramiento como senador autonómico, que por ahora no están garantizados: ERC ha anunciado que no votaría a favor, mientras que JxCat, Cs y CUP han indicado que aún no lo saben.

El primero en opinar sobre esta decisión de Sánchez ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha expresado su inquietud: "Si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el artículo 155, es el que ha dicho que habrá una consulta sobre independencia en Cataluña en diez años, me deja muy preocupado", ha dicho.

La mayoría absoluta de los socialistas en el Senado tras los comicios del 28 de abril garantiza la elección de Iceta en la sesión constitutiva de la Cámara Alta el 21 de mayo, mientras que en el Congreso continúan los contactos para acordar la composición de una Mesa "progresista", en la que los de Sánchez no prevén dar cabida a ERC ni el PNV.

El PSOE cuenta con nombrar a tres de sus nueve representantes, entre ellos el que ocupará la Presidencia, mientras que Unidas Podemos, PP y Cs tendrían dos miembros cada uno.

Los contactos con otros grupos los inició este martes la número dos del partido y portavoz parlamentaria la pasada legislatura, Adriana Lastra, después de que el presidente Pedro Sánchez terminara su ronda en Moncloa con los líderes del PP, Pablo Casado; Cs, Albert Rivera, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Lastra, que esta mañana ha acudido al Congreso a presentar sus credenciales, ha señalado que las "conversaciones tienen que ser discretas" y que conllevan "mucha negociación, entendimiento y diálogo".

Según ha explicado, quiere que el órgano de gobierno de la Cámara Baja "sea representativo del Congreso que salió de las elecciones del 28 de abril, en las que el PSOE ha tenido más escaños doblando al siguiente partido".

Entretanto, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha tildado de "especulaciones sin fundamento" la posibilidad de que Carmen Calvo pueda ser presidenta del Congreso, ya que -a su juicio- la hasta ahora vicepresidenta es un "pilar importante" del Ejecutivo.

Aunque el PSOE no está dispuesto a ceder la presidencia del Congreso a Unidas Podemos, su 'número dos', Irene Montero, ha sugerido que forma parte de las conversaciones: "Hablamos de todas las posiciones, incluida la Presidencia", ha afirmado en una entrevista en la SER.

En ella ha destacado que, aunque su grupo va a la negociación con el PSOE sin líneas rojas, un asunto "muy importante" será la exigencia de que los bancos devuelvan al Estado los 60.000 millones de euros con que fueron rescatados durante la crisis.

A dos días para el inicio de la campaña de las municipales, autonómicas y europeas, Ábalos ha explicado en el parlamento que las expectativas del PSOE son "el interés de España", lo que pasa -ha dicho- por "poner fin a legislaturas débiles".

"Yo creo que este país tiene que asumir efectivamente que tiene una pluralidad política con la que hay que trabajar, hay que asumir que hoy tenemos una realidad compleja con una representación política más plural, otros podrían decir que más fragmentada, y hay que integrar esa pluralidad", ha argumentado.

En un acto en Toledo, el presidente del PP, Pablo Casado se ha mostrado convencido de que su partido va a ganar las municipales y autonómicas, para que los gobiernos locales y regionales sean "contrapeso" del Gobierno de Sánchez.