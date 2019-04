Sánchez apuesta por un gobierno del PSOE con independientes progresistas

A poco más de tres semanas para las elecciones del 28A, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que le gustaría formar un "gobierno del PSOE con independientes de reconocido prestigio y progresistas que continuaran con la labor de giro social, regeneración democrática y convivencia en Cataluña" del actual Ejecutivo.

En una entrevista en Telecinco, Sánchez se ha mostrado convencido de que existe una "posibilidad real" de que el PP, Cs y Vox sumen una mayoría parlamentaria tras los comicios y ha defendido que "el único partido que puede frenarles y sumar más es el PSOE".

A este respecto, ha asegurado que le "cuesta entender" que en Cs estén dispuestos a gobernar con la ultraderecha y que su líder, Albert Rivera, le ha "decepcionado" con su aproximación a Vox, teniendo en cuenta que hace solo tres años firmó con él un acuerdo de gobierno.

Tras lo ocurrido este jueves en Cataluña, donde el Parlament ha aprobado una moción que emplaza al presidente catalán, Quim Torra, a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones, Sánchez ha opinado que lo que deberían hacer los líderes independentistas es "salir a los medios de comunicación y decir a todos los que creyeron en ellos y les llevan siguiendo diez años que les han engañado" y que la "independencia no es posible".

"No es no. No va a haber independencia ni derecho de autodeterminación. No se va a vulnerar la Constitución", ha garantizado el presidente, recuperando el lema con el que ganó las primarias del PSOE en 2017.

Tras subrayar que los catalanes han votado ininterrumpidamente en contra de la independencia desde 2014, ha advertido de que, si él se ve como presidente en un "trance semejante" al de los "meses aciagos" de la declaración unilateral de independencia, su respuesta será "proporcional" y "consensuada", como fue la aplicación del 155 con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sobre la posibilidad de indultar a los condenados del procés, ha sostenido que hay que dejar primero trabajar a los jueces y fiscales: "cuando conozcamos la sentencia contestaré a esa pregunta".