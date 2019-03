Sánchez aplaza el cara a cara con Casado para no señalarle como alternativa

ELECCIONES GENERALES (Ampliación)

El PSOE sigue aplazando la decisión de aceptar un cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, para que no se le visualice como alternativa, lo que -a su juicio- está buscando Casado con "desesperación" en su pugna con el candidato de Cs, Albert Rivera.,"No rehuimos el debate pero no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie y el señor Casado necesita que se le visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo ven c