Sánchez anuncia que España recibirá el "récord" de más de 6 millones de vacunas la próxima semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que España recibirá la semana próxima más de 6 millones de vacunas, lo que ha calificado de todo un "récord" ya que hasta el momento se estaban recibiendo entre 1,5 y 1,6 millones de vacunas a la semana.

Así lo ha afirmado hoy desde Bruselas donde ha acudido a la reunión del Consejo Europeo que se ha celebrado desde ayer hasta hoy en la capital belga.

Según Sánchez, los datos de vacunación avanzan bien encaminados a lograr que antes de que acabe el verano esté inmunizada el 70 por ciento de la población como estaba previsto. El presidente ha destacado el hecho de que esta semana se han alcanzado los 15,6 millones de ciudadanos con la pauta completa de vacunación, mientras que 24 millones de personas ya tienen al menos una dosis.

En este sentido, ha destacado que ayer se alcanzó el récord de vacunación con más de 773.000 vacunas puestas en un sólo día, frente a los récord anteriores que eran de 650.000 en un día.

Y ahora, con la llegada de los más de 6 millones de vacunas la próxima semana, ha precisado que se acelerará "aún más el ritmo de vacunación". Esta, en su opinión, es la mejor de las noticias y la que da mayor tranquilidad a los más vulnerables a la pandemia de coronavirus.

En este sentido, ha destacado que gracias a la vacunación y a la disciplina de los ciudadanos se pudo aprobar ayer en el Consejo de Ministros la retirada del uso obligatorio de la mascarilla en los espacios abiertos. Esto supone, ha dicho, "un paso más hacia la recuperación de la normalidad". No obstante, ha advertido que no se puede bajar la guardia.

El presidente del Gobierno también ha sido cuestionado si algún país europeo había llamado la atención a España, en la reunión o en los márgenes de la misma, por la decisión de España de admitir el turismo británico sin necesidad de realizarse PCR a pesar del avance de la cepa india Delta, mucho más contagiosa.

Según Sánchez, "no ha habido ningún planteamiento de los gobiernos europeos al gobierno de España sobre esta cuestión".

No obstante, ha querido poner en valor que desde el 7 de junio España expide el certificado verde digital, que ya han pedido más de dos millones de ciudadanos, y que supone "sentar las bases de una movilidad segura".

HANDOUT - 24 June 2021, Belgium, Brussels: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez speaks to media as he arrives on the first day of a two-days European Union summit at the European Council.

Alexandros Michailidis/European / DPA

