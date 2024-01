Sánchez anuncia un comité de expertos ante la "epidemia" de consumo de porno por menores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana la creación de un comité de expertos para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia ante la "auténtica epidemia" de consumo de pornografía.

Así lo ha anunciado durante su participación en el acto de presentación de la Estrategia sobre menores, salud digital y privacidad, elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que el jefe de Ejecutivo ha alertado del aumento del consumo de pornografía por parte de menores de edad.

Fuentes del Gobierno han concretado que este comité de expertos será un comité asesor, que estará formado por 50 personas, y que su trabajo durará un tiempo concreto.

"No es una exageración decir que nos enfrentamos a una auténtica epidemia. Y las víctimas de esa epidemia son nuestros hijos e hijas", ha dicho Sánchez, que ha alertado de que esta exposición a la pornografía no es inocua, ya que afecta a la formación de los adolescentes y "amenaza con hacernos retroceder años en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres".

Basta con teclear la palabra porno en internet -ha explicado Sánchez- para que, en 0,23 segundos se ofrezcan más de 5.700 millones de resultados desde los que se puede acceder a portales que ofrecen contenidos extremos de forma gratuita y accesible sin verificar la edad de los visitantes.

Y de ese "inmenso" volumen de contenidos visuales, casi el 90 % muestran agresiones físicas o verbales y violencia contra las mujeres, ha lamentado.

"No podemos tolerar pasos atrás en este ámbito. No podemos tirar por la borda décadas de trabajo por la concienciación para volver a la casilla de salida. No podemos mirar para otro lado. Es hora de actuar", ha aseverado.

Por eso, el presidente del Gobierno ha propuesto un acuerdo de país para proteger a los menores en la red basado en tres ejes: La aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet, el impulso de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito educativo y avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores.

"No tenemos tiempo que perder y por eso, mañana mismo, el Consejo de ministros creará un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia", ha anunciado.

Todo esto forma parte de una hoja de ruta en la que también se enmarca la Estrategia sobre menores, salud digital y privacidad que hoy ha presentado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y que Sánchez ha calificado de "determinante".

Una estrategia que contiene 10 actuaciones prioritarias y 35 medidas agrupadas en tres ejes: La colaboración regulatoria para la protección integral de los menores, el refuerzo para garantizar sus derechos en un plano nacional e internacional y el ejercicio de las potestades de investigación y sanción contra las prácticas ilícitas y nocivas para la infancia y adolescencia.

La directora de la AEDP, Mar España, ha celebrado el anuncio de la futura Ley de protección integral a los menores en el ámbito digital porque "nos jugamos la salud física, la salud emocional y la salud mental de nuestros jóvenes".

"Así como hay mucha más concienciación en la regulación del tabaco, el alcohol y el impacto que esto supone en la salud de los menores, muchas veces todavía por desconocimiento, las familias hiperdigitalizan a los menores sin ser conscientes de las consecuencias que eso tiene en la etapa más importante de plasticidad neuronal", ha advertido.

Por su parte, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha destacado la colaboración de esta entidad mediante la validación de los sistemas de verificación de edad de los usuarios que deben establecer las plataformas de intercambio de vídeos para impedir que los menores accedan a contenidos nocivos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o neuronal, como puede ser la violencia gratuita o la pornografía.