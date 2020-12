Sánchez agradece a las Fuerzas Armadas su "labor leal y callada al servicio de la democracia"

Tradicional mensaje, como cada 24 de diciembre, del presidente del Gobierno que se ha dirigido a las tropas españolas en el extranjero para felicitarles la Navidad y la labor que desempeñan lejos de casa. Un mensaje con referencias al Rey y también a las Fuerzas Armadas de las que se ha destacado su "servicio leal y callado".

Sánchez, ha dirigido su tradicional mensaje de Navidad a las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el extranjero, en el que les ha transmitido el "orgullo y profundo sentimiento de agradecimiento" del pueblo español. Asimismo, ha destacado las "virtudes" de las Fuerzas Armas "por su labor leal y callada al servicio de la democracia".

"Cuidaros y protegeros", les ha indicado Pedro Sánchez en su mensaje a las tropas que en esta ocasión ha tenido que ser grabado debido a la cuarentena que esta cumpliendo el presidente del Gobierno tras haber dado positivo su homólogo francés Emmanuel Macron. En el acto a las tropas estuvieron presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el JEMAD, general Miguel Ángel Villaroya.

Hoy me he dirigido a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se encuentran en el exterior y que, en estas fechas, no pueden estar en casa. Os mando mi afecto y el de todo el país. Gracias por vuestra labor. Sois ejemplo de servicio a España y a la comunidad internacional pic.twitter.com/W7Mpv2x2QA