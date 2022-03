Sánchez afirma que Podemos se equivoca al rechazar enviar armas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado legítimo que Unidas Podemos crea que no es acertado el envío de armas a Ucrania, pero ha afirmado que se equivoca porque los ucranianos han sido agredidos y tienen derecho a defenderse con toda la ayuda que se les proporcione.

Después de que Sánchez anunciase ante el pleno del Congreso el envío directo de material militar ofensivo a la resistencia ucraniana, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha considerado un error esa decisión.

En su turno de réplica, el jefe del Ejecutivo ha admitido este miércoles que es un debate legítimo el que haya partidos como Unidas Podemos que estimen que no es acertado el envío de armas.

"Yo creo honestamente que en esto se equivocan", ha añadido antes de argumentar que Ucrania tiene estatuto de país agredido y, por tanto, tiene todo el derecho a defenderse.

Considera que su socio en el Gobierno se equivoca también porque los ucranianos están combatiendo de forma desigual ante una potencia agresora.

"Yo también defiendo el 'no a la guerra', pero eso no es un lema, no es sólo el no a la guerra de Irak, sino que es el no a la guerra de Putin y, por tanto, también es contribuir entre todos a la desescalada y a ayudar a una población que está sin ninguna capacidad de poder defenderse y que lo pueda hacer en igualdad de condiciones", ha recalcado.

Algo que ha insistido que no tiene nada que ver con desescalar el conflicto o apelar al diálogo.

Sánchez sí ha dicho que ha echado de menos, en la intervención de Echenique y de otros portavoces sobre la necesidad de abrir las puertas al diálogo, que exigieran al presidente ruso, Vladímir Putin, una mínima regla de la guerra: que cuando se abren los cauces de negociación, lo que tiene que hacer es cesar los bombardeos.

"Tenemos que ayudar a Ucrania, y eso no significa que el Gobierno de España contribuya a la escalada ni verbal ni armamentística del conflicto. Al contrario, somos extraordinariamente prudentes y cautos", ha asegurado.