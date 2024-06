Sánchez afirma que la Comunidad de Madrid es la "sede social" de la "máquina del fango"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que la Comunidad de Madrid es la "sede social" de la "máquina del fango" y ha cargado especialmente contra el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por ir "anunciando lo que van a hacer los jueces".

En una entrevista en TVE, preguntado por los malos resultados que ha obtenido el PSOE en la Comunidad de Madrid y en Andalucía en las últimas elecciones, entre ellas las europeas del pasado domingo, Sánchez ha reconocido que tienen "asignaturas pendientes en determinados territorios" que no ha dado tiempo a abordar, y a continuación ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid.

"La máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española", ha afirmado.

En concreto, ha criticado al director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al acusarlo de "ir anunciando, semanas antes, lo que van a hacer los jueces" por ejemplo en la causa abierta contra su esposa y contra su hermano, y ahora "se ha atrevido a decir que va a ir para alante la denuncia contra la Fiscalía General del Estado" por revelar detalles del caso de la pareja de la presidenta madrileña.

"Merece una reflexión, primero denunciarlo, ponerlo encima de la mesa y que el Congreso asuma su responsabilidad junto con el Gobierno de impulsar una profunda regeneración democrática", ha añadido.

Por otro lado, ha dicho que está tranquilo por los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, aunque ha señalado que lo lamenta por su familia, por "el coste que tienen que asumir" cuando "son profesionales honestos".

No obstante, se ha mostrado confiado en que "el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones pondrá las cosas en su sitio", y ha considerado que acertó con las dos cartas que dirigió a la ciudadanía para hablar de la situación de su esposa.

"Muchas veces se me ha criticado porque soy hierático, de piedra, no tengo sentimientos y tengo una imagen robotizada. Ahora el líder de la oposición dice que todo lo que hago es lacrimógeno. Tengo mis sentimientos, hay un punto de indignidad en lo que está pasando y soy consciente de por qué estoy sufriendo este ataque, hay determinados poderes que no quieren un gobierno de coalición progresista", ha declarado.