Sánchez afea a Vox que se "vistan" de trabajadores cuando amparan a los ricos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a Vox que "no se vista de lo que no es, que no se disfrace" de clase trabajadora, porque a quien defiende es "a las clases pudientes", y ha afirmado que su única contribución al debate político es "sembrar el odio y la confrontación".

Ha respondido así en la sesión de control del Senado al representante de Vox Jacobo González Robatto, que ha centrado su intervención en asegurar que su partido defiende a los trabajadores, al contrario que el Gobierno, y que por eso el 1 de mayo saldrán a manifestarse con su sindicato Solidaridad.

El senador ha dicho a Sánchez que su Gobierno no deja trabajar a los obreros de España porque les cierran los bares, las peluquerías y las mercerías, generan "paro, ruina y miseria", pero ahí está Vox -ha advertido- para pelear por ellos y recuperar la libertad: "Quiten obrero y español de sus siglas. Es un virus para la democracia, pidan perdón y marchénse ya".

Por su parte, el presidente ha contraatacado su dialéctica "en plan metralleta" denunciando que es "falso" todo lo que ha dicho, empezando por el ritmo de vacunación y continuando por las medidas aprobadas para paliar los efectos de la crisis económica.

"¿Por qué miente? Porque hacen una oposición en base a la mentira", ha replicado Sánchez al afirmar que no puede decir que España no ha pagado ERTE, que no ha dado ayudas directas a los autónomos ni créditos ICO o que no aprobado moratorias fiscales a los autónomos ni para los desahucios.

Ha aprovechado para reprochar a Vox que, "al igual que sus gemelos del PP, porque tanto monta monta tanto", se hayan opuesto a la aprobación del estado de alarma, sacando además a colación las manifestaciones en la calle madrileña de Núñez de Balboa para alimentar "el odio y la división".

No han apoyado ningún decreto de medidas sociales y económicas, ha insistido Sánchez al subrayar además que "no pueden erigirse en defensores de no sé qué clase", cuando Vox afirma que "el problema lo tienen los ricos porque pagan muchos impuestos".

Según Sánchez, el partido de Santiago Abascal beneficia a la clase alta, que es la que "les financia a ustedes".