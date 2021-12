Sánchez afea a PP y Cs que inflamen en Cataluña y pide no politizar la lengua

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado las declaraciones "inflamatorias" del PP y Cs en Cataluña por la polémica de la enseñanza en castellano, hablando de 'apartheid' al comparar la situación con lo vivido en Sudáfrica o en los sesenta en EEUU, y les ha pedido que no utilicen la lengua y la educación.

"Nosotros no vamos a politizar nunca nunca ni la lengua ni la educación en ninguno de los territorios de este país", ha afirmado el presidente en su respuesta a la líder de Cs, Inés Arrimadas en la sesión de control en el Congreso, donde ha reprochado a Sánchez que ante el "acoso" a un niño de cinco años y a su familia por exigir el cumplimiento de la enseñanza en castellano, el Gobierno no hace nada.

Arrimadas ha insistido en que el Ejecutivo "no ha hecho ni dicho nada en once días" y que nunca actúan "cuando tienen al fascismo y al odio delante" y ha preguntado al presidente qué va a hacer después de que la Generalitat haya dicho que no va a acatar la sentencia del castellano: "¿Va a activar la Alta Inspección Educativa del Estado, va a activar el 155?".

Este gobierno, le ha contestado el jefe del Ejecutivo, manifiesta "su solidaridad" con el niño de Canet de Mar (Barcelona) y sus padres, está comprometido con la legalidad, "exige siempre" que se cumplan las sentencias, trabaja por la convivencia y "defiende los derechos y libertades de todos los españoles".

Y además, ha subrayado, "vive, siente e interpreta la diversidad territorial y las lenguas cooficiales y va a garantizar siempre el derecho de los niños a ser educados y aprender sus lenguas constitucionales".