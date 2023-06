Sánchez afea a Feijóo sus "excusas" para no debatir con él: "No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lleve dando "excusas" a su propuesta para debatir con él en formato 'cara a cara', y ha sostenido que el aspirante 'popular' a la Presidencia del Gobierno en los comicios generales del 23 de julio no ha aceptado aún su emplazamiento a debatir con él porque "no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha" de Vox.

Así lo ha manifestado Pedro Sánchez en su primer gran acto de la precampaña de los comicios del 23 de julio, que ha celebrado en la caseta municipal del recinto ferial de Dos Hermanas (Sevilla) ante unas 3.500 personas, según cálculos de la organización socialista.

En un histórico bastión electoral para el PSOE en Andalucía, Pedro Sánchez ha estado arropado en este acto, entre otros, por la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero --que encabeza la lista socialista al Congreso por Sevilla--; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Pilar Alegría, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Pedro Sánchez ha subrayado durante su intervención que lleva "dos semanas emplazando" a Feijóo a que "debata" con él, y por parte del líder del PP lo que ha recibido han sido "excusas, largas cambiadas".

"¿Sabéis por qué (Feijóo) no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", ha sostenido el secretario general del PSOE en este mitin, antes de agregar que el presidente del PP "no sabe cómo explicar que, a un mes de las elecciones, no sabemos cuál es su proyecto económico y cuál es su ministro o ministra encargado de los asuntos económicos".

Y Feijóo "no sabe cómo explicar el que, a día de hoy, no conozcamos ningún ministro o ministra" de los que conformarían su hipotético gobierno en el caso de llegar a la Moncloa, "salvo el aspirante a vicepresidente, que es Santiago Abascal", ha dicho también Pedro Sánchez en referencia a los líderes de PP y Vox, respectivamente.

El secretario general del PSOE ha aseverado que Alberto Núñez Feijóo "se ha equivocado, porque la democracia son debates, no monólogos"; es "el contraste de datos, de argumentos, no de bulos, de desinformación como estamos viendo durante estos últimos años", ha abundado.

"La democracia son propuestas y no insultos. Y aquel que no quiera debatir no merece la confianza de los ciudadanos el próximo 23 de julio, porque esconde algo, porque no quiere dar la cara", ha zanjado Pedro Sánchez.