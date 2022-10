Sánchez advierte de que Putin no emite señales de querer sentarse a dialogar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este jueves que el líder ruso, Vladímir Putin, no está emitiendo señales de querer sentarse a negociar acuerdos de paz o un alto el fuego en la guerra de Ucrania.

Sánchez ha respondido así a los portavoces parlamentarios de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, quienes le han instado a redoblar los esfuerzos diplomáticos para negociar un cese bélico durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo, celebrado en Praga.

"Ojalá consigamos la paz, pero reconocerá conmigo que la celebración de referendos ilegales (...) no es la mejor manera de facilitar un proceso de diálogo", le ha replicado Sánchez al representante de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien en su intervención previa le solicitó que intente que en los próximos consejos europeos se debata sobre diplomacia y acuerdos de paz y no solo de sanciones económicas a Rusia.

Sánchez ha explicado que siempre ha defendido que Francia y Alemania, socios europeos que dentro del Formato de Normandía llegaron a los Acuerdos de Minsk, continúen con los intentos de diálogo diplomático con Rusia.

Los últimos acontecimientos, ha añadido, "invitan más al pesimismo que al optimismo en cuanto a que se puedan abrir esas conversaciones de paz", pese a lo cual, ha subrayado: "Garantizo que España está en esa línea".

En ese sentido, se ha referido al sabotaje de gasoductos y los referendos ilegales como acontecimientos recientes, pero también al "origen del conflicto", la invasión militar a otro país con la que Rusia "ha quebrado" la Carta de Naciones Unidas siendo un miembro permanente de su Consejo de Seguridad.

Por ello, le ha indicado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que los intentos de una vía dialogada hacia la paz no pueden consolidar la acción invasora de Putin en Ucrania este febrero, que es continuación, además, de la que hizo en Georgia y en Crimea.

Invasión, ha incidido Sánchez, basada en una "excusa infundada" de Putin, pues "desde cuándo Ucrania era un problema para la seguridad de Rusia, desde cuándo iba a invadir Rusia: es que no la iba a invadir nunca".

Rufián le había señalado que la tiranía de Putin "no otorga total impunidad a la OTAN o al Gobierno de (Volodímir) Zelenski", el presidente ucranio, porque "utilizar coches bomba para asesinar a afines al Gobierno ruso o bombardear un puente lleno de civiles", en referencia al puente de Crimea, así como "dinamitar un gaseoducto" dañando el medio ambiente "nada tiene que ver con la legítima autodefensa de un país".

"Al igual que usted reprocha lo sucedido en el puente de Crimea, me gustaría que rechazara el descubrimiento de fosas en las zonas liberadas", ha dicho Sánchez a Rufián, para añadir: "No digo que no lo digan, pero háganlo desde esta tribuna".

"Tenemos que ser equilibrados en la magnitud y dimensión de lo que están haciendo unos y de lo que están haciendo otros, señoría", ha agregado.

A la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, el presidente del Gobierno le ha asegurado que nunca ha abandonado los esfuerzos diplomáticos.

"No creo que nos esté emitiendo señales Putin de que quiere la paz y dialogar de manera inminente", ha justificado Sánchez, salvo un diálogo para que sean aceptadas "sus exigencias".

No obstante, Sánchez ha reiterado: "Siempre he defendido el diálogo y la paz, que se puedan sentar cuanto antes ambas partes y que suponga el fin de las hostilidades".

Y Aizpurua, en la contrarréplica, ha insistido: "Le vuelvo a pedir que busque aliados en Europa para salir de esta espiral y abrir la vía de la diplomacia, cueste lo que cueste".