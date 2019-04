Sánchez advierte a Casado de que el vientre de las mujeres "no es un taxi"

ELECCIONES DEBATE

El presidente del Gobierno y candidato, Pedro Sánchez, ha advertido al líder del PP, Pablo Casado, de que "el vientre de las mujeres no es un taxi" y ha pedido que se lo diga a sus "amigos ausentes de la ultraderecha", durante el debate a cuatro en RTVE.,Para Sánchez lo que propone Casado para garantizar las pensiones es que las mujeres no aborten, por lo que le ha aconsejado que reflexione antes porque "dice las cosas que dice y asusta, no solo a las mujeres, sino a los h