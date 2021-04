Sánchez adapta de nuevo el Plan de Recuperación como reclamo del 4-M y otras noticias que debes conocer

1. Sánchez adapta de nuevo el Plan de Recuperación como reclamo del 4-M

El arranque oficial de la campaña electoral mantiene a Pedro Sánchez y a su núcleo duro sin motivos para ensoñaciones y, pese a que el Presidente ha convertido las urnas en un personal duelo con Isabel Díaz Ayuso, el 4-M va a toparse con un escarmiento si no media un vuelco milagroso y además de lectura en clave nacional. “Madrid no es España”, advierten ya preventivamente en la sala de máquinas socialista, situando la mirada en territorios donde “el ecosistema” es, según sostienen, mucho más proclive al Gobierno.

2. Los principales clubes de fútbol europeos anuncian de forma oficial la creación de la Superliga

Los grandes clubes europeas nacen la Superliga Europea

La madrugada del lunes ha comenzado con un contundente comunicado firmado por doce clubes de fútbol europeos anunciando la creación de la Super Liga. Entre ellos, hay tres equipos de LaLiga española: Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Anuncian su puesta en marcha con la creación de una competición que se jugaría entre semanas, y con ánimo de convivir con las actuales competiciones domésticas. Sin concretar fecha, manifiestan su deseo de comenzar la competición lo antes posible, y lo hacen el mismo día en que los principales organizadores del fútbol mundial y europeo amenazan con sanciones y expulsiones a los clubes que formen parte de la competición.

3. El impuesto de sucesiones: pagar a Hacienda tras la desgracia de perder a tus padres

No poder quedarte con el piso en el que has vivido tu infancia y adolescencia, aquel que tus padres pagaron con tanto esfuerzo, porque no puedes abonar el impuesto de sucesiones es mucho más común de lo que parece. Lamentablemente la herencia de viviendas ha aumentado en España en los últimos meses en un 20%, y decimos lamentablemente, porque supone la muerte de seres queridos, de quienes han querido dejar su patrimonio, sea poco o mucho, a sus herederos, a sus hijos si los tenían o a familiares cercanos.

4. Cuarta ola sí, pero no con la intensidad de las anteriores

Más de un año después del inicio de la pandemia y con la vacunación acelerándose en toda España hemos llegado a mediados de abril inmersos en la cuarta ola del virus. Pero a diferencia de las anteriores los números no se han disparado tanto. Y no se vislumbra que vayan a hacerlo. Una vez pasados los días de vacaciones con motivo de la Semana Santa y con la vuelta a las rutinas de trabajos o colegios, lo mejor para mantener a raya al COVID.

5. Los obispos se reúnen por primera vez en Plenaria desde la aprobaciones de la ‘Ley Celaá’ y la eutanasia

Los obispos españoles celebran la próxima semana, del 19 al 23 de abril, la primera Asamblea Plenaria de este 2021. Como ya sucediera en la Plenaria del mes de noviembre, los obispos que asistirán presencialmente a las reuniones tendrán que someterse este lunes a las pruebas de antígenos contra la covid-19. Desde la Conferencia Episcopal Española se ha informado que no se contará con la presencia de los obispos eméritos, que podrán seguir las sesiones de la Plenaria online. Como es habitual, la Asamblea comenzará con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, a partir de las 12h. Seguidamente intervendrá el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza.