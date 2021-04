Sánchez acusa a Vox de alentar al Ejército para dar un golpe de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a Vox de alentar al Ejército para dar un golpe de Estado, pero ha felicitado a su líder, Santiago Abascal, por haber logrado su mejor creación con "el potaje del señor Casado".

Sánchez, en su turno de réplica en el debate del pleno del Congreso sobre el estado de alarma y el Plan de Recuperación, ha lamentado que Abascal haya acudido este miércoles al Congreso a insultar aunque le ha felicitado por haber impuesto su tono, su léxico y su estilo al Partido Popular.

Tanto que, dirigiéndose al líder de Vox le ha dicho que ha tenido que ir al barrio madrileño de Vallecas (donde fueron atacados en un mitin) para reivindicar que existen porque el espacio de la furia y la crispación lo van ocupando otros, en alusión al Partido Popular.

"Le felicito porque la derecha es hoy lo que es gracias a ustedes. Ya tienen su mejor creación, el potaje del señor Casado: un poquito de allí, un poquito de allá y algo de Toni Cantó, que siempre tiene que estar en todas las salsas", ha ironizado.

A su juicio, ni la derecha ni el centro-derecha serán lo que deberían ser hasta que las ideas de Vox no desaparezcan.

El jefe del Ejecutivo ha condenado la violencia que sufra cualquier partido, incluido Vox, aunque esta fuerza política llame a sus militantes a tomar las calles y al Ejército a dar un golpe de Estado.

Una acusación que ha provocado las protestas de la bancada de Vox y ante las que Sánchez se ha ratificado en su acusación.

"La diferencia es que nosotros condenamos todo tipo de violencia y ustedes no condenan la violencia contra las mujeres, los inmigrantes o los colectivos LGTBI", ha añadido.

Sánchez ha recordado que Abascal ha llamado al Gobierno ilegítimo o psicópata y a él un presidente criminal al frente de un Ejecutivo mortífero, y le ha preguntado si piensa pedirles perdón por ello.

"Vamos a aguantar, a resistir, pero no le voy a permitir que insulte a los españoles que no piensan como usted. Y no lo voy a permitir -ha añadido- porque la democracia española va a vencer a su miedo, a su furia y a su odio".

Tras recordar que Vox fue el primer partido en pedir que se decretara el estado de alarma y el primero en solicitar que se levantara, ha dicho que, aunque resulte paradójico, da la sensación de que Abascal no sabe dónde tiene su mano derecha. EFE

