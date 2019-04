Sánchez acusa al PP y Cs de no ser "valientes" y no tener "principios"

ELECCIONES PSOE

El presidente Pedro Sánchez ha acusado al PP y Cs de "no haber sido valientes y no haber tenido principios para decir a la ultraderecha: ¡por ahí, no!", y ha pedido a los españoles que se lo reprochen en su cita con las urnas el próximo 28 de abril.,Ante unas 2.200 personas, de las que cerca de mil siguieron su intervención a través de una pantalla en la calle por falta de aforo en el auditorio Mar de Vigo, Sánchez ha criticado también que la "derecha cambie las reglas según