Sánchez acusa al PP de querer "emponzoñar" la campaña: "Van a subir mucho los decibelios"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al PP este martes durante un mitin en Alcalá de Henares (Madrid) de "emponzoñar" la campaña electoral y ha augurado que "van a subir mucho los decibelios" en los próximos días.

Sánchez ha asistido a este mitin recién llegado de su cara a cara en el Senado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha tenido un duro enfrentamiento sobre la presencia de 44 candidatos en las listas de EH Bildu condenados por pertenencia y colaboración con ETA, siete de ellos por asesinato que han renunciado este mismo martes a su elección.

En su intervención en el mitin, Sánchez no se ha referido a este asunto directamente, pero sí ha acusado al PP de estar "tratando de emponzoñar la campaña electoral" y ha augurado que en los próximos días van a "subir mucho los decibelios".

"Para ellos todo todito, los insultos, las descalificaciones y los improperios; y nosotros a la gestión, avances sociales y paz social", ha añadido en el acto, al que han asistido alrededor de mil personas, según fuentes de Ferraz.

En el mitin también han intervenido la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo, y el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, pero no ha acudido el líder del PSOE de Madrid y candidato a la Comunidad, Juan Lobato, al no poder compatibilizarlo con su presencia en el debate electoral esta noche de Telemadrid, donde coincidirá entre otros con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"No sé si seré o no protagonista del debate. Pido que quienes sean protagonistas del debate sean los madrileños y las madrileñas, se lo merecen", ha declarado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha asegurado que los socialistas harán "una campaña propositiva" y ha aprovechado buena parte de su intervención para repasar medidas ya aprobadas en Consejo de Ministros, como las relacionadas con vivienda y otra este mismo martes para mejorar el acceso a la jubilación anticipada para los trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45 %.

También ha recordado que en esta semana aprobarán una orden ministerial para que los enfermos de cáncer no tengan que renovar el carnet de conducir cada tres años, y ha subrayado el compromiso del Gobierno con la sanidad y en concreto con la salud mental, entre otros asuntos.

"El problema no es que el Gobierno apruebe medidas sociales (...) el drama es que tenemos una oposición que no hace una sola propuesta", ha señalado.

Sánchez ha comentado que, cuando la derecha habla de "derogar el sanchismo", lo que quiere, en su opinión, es "derogar el socialismo" y ha defendido que "cuando a España le va mejor, a quien le va peor es al PP y a Vox".

"A mí a veces se me acercan y me dicen 'ánimo Pedro, no desfallezcas', y no desfallezco, no os preocupéis", ha asegurado.