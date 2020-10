Sànchez acusa a Gobierno de usar indultos para "gesticular" con presupuestos

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha acusado al Gobierno de estar utilizando los indultos para los presos independentistas para "gesticular en temas presupuestarios", y ha aclarado que el indulto "no es su camino".

En declaraciones a RAC1, Sànchez, que cumple una condena de 9 años de cárcel por su papel en el 'procés', ha señalado que es "responsabilidad de todos" resolver el conflicto mediante una amnistía.

Hace dos semanas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que su departamento comenzará a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña.

"El indulto ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Es evidente que el Gobierno español utiliza el indulto para gesticular, porque le interesa en temas presupuestarios, pero más allá de cómo acabe el tema del indulto o la reforma del código penal, lo que es relevante es que, si queremos resolver el conflicto, y no se resuelve solo con las personas que estamos en la cárcel o en el exilio, una ley de amnistía pueda poner punto y aparte y empezar de nuevo". EFE

