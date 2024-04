Sánchez acusa a Feijóo de "brotar del barro" y resume su oposición en "la nada y el lodo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber "brotado del barro" y ha resumido en dos palabras la oposición "destructiva" que cree que realiza su partido: "la nada y el lodo".

Sánchez ha lanzado esa acusación en su respuesta a Feijóo durante el debate ante el pleno del Congreso en el que ha comparecido para informar de diversas cuestiones de política internacional.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que no haya habido ningún análisis o propuesta del líder de la oposición en este debate sobre asuntos como la situación en Gaza y se haya dedicado a hablar de otras cuestiones.

"No es que haya bajado al barro, es que ha brotado de él", ha apostillado antes de criticar sus augurios "apocalípticos" y su forma de hacer una "oposición destructiva que -ha subrayado- se resume en dos palabras: la nada y el lodo".

Ha recordado el término de "la máquina del fango" acuñado por el escritor Umberto Eco para describir un modo de deslegitimación del adversario.

Eso es lo que cree que lleva haciendo cinco años y medio el PP, denunciando "cuestiones tan escandalosas como inexistentes" para enturbiar el debate público.

"Usted no tiene nada, no tiene nada que aportar de nuevo, y se dedica a echar lodo, mentir, manipular y crispar", ha asegurado el presidente del Gobierno, quien ha aconsejado a Feijóo que se dedique a trabajar y esperar a 2027.

Hasta entonces, ha garantizado que él no va a entrar en ese "barro" porque los ciudadanos les pagan para resolver sus problemas.

Sánchez ha dicho que puede entender que Feijóo no se sienta cómodo hablando de asuntos geopolíticos o económicos porque "le falte experiencia", pero no entiende que "le falte ambición e interés y no se moleste en aprender y construir un proyecto propio".

Tras instarle a que aclare si cree que en Gaza se está vulnerando el derecho internacional humanitario y si debería existir un Estado palestino, ha criticado su "ambigüedad calculada" diciendo que ahora no toca y hay que esperar a que antes decidan otros países de peso.

"Usted no responde porque ni puede ni sabe, y no tiene proyecto ni autonomía en política internacional", ha añadido para subrayar a continuación que quien le marca el paso es el expresidente del Gobierno José María Aznar, al que ha calificado de "el amigo de Gadafi" que "arrastró a España a una guerra inútil".

En esa línea, le ha afeado que se limite a asentir a lo que dicen otros, como cree que ocurre también cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, le dicen que "no husmee en la corrupción" en esta comunidad.

Sánchez ha criticado igualmente la actitud de Feijóo de pretender sembrar insidias y tensiones diplomáticas con Marruecos y ha insistido en el derecho de España a tener decisiones propias sobre cuestiones como la del Estado palestino sin estar a expensas de lo que digan otros.

El presidente del Gobierno cree que el líder del PP ha demostrado también que "la economía no es su fuerte" y sólo intenta enturbiar su marcha para arañar votos, una actitud que le ha llevado a preguntarse: "¿qué patriotimso es ese?".