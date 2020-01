Sánchez acusa a la derecha de negarse a facilitar la gobernabilidad

El candidato a la Presidencia de Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la "bancada de la derecha" de negarse a facilitar la gobernabilidad del país y ha criticado que anuncie los "peores presagios" para España y al tiempo "se niegue a evitarlos". No comparto sus terrores", ha dicho.

En su intervención en el debate de investidura en el Congreso, Sánchez ha asegurado que "el PSOE es un partido español formado por compatriotas" que con "aciertos y errores ha contribuido a mejorar la vida de la gente".

Sánchez ha insistido en que la derecha se "equivoca cuando ponen en duda el compromiso de la izquierda con España".

Y ha añadido que si sus temores "no son fingidos", no alcanza a entender porque no mueven un dedo para que no sucedan".