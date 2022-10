Sánchez acusa al PP de bloquear la financiación autonómica igual que el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de bloquear la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, caducado hace ocho años, igual que la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En respuesta en el Pleno del Congreso a una pregunta del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, el presidente del Gobierno ha dicho que no hay acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica porque enfrente hay "una oposición que no es capaz de ni cumplir con la Constitución Española" y luego "da lecciones de constitucionalismo".

"A nosotros nos gustaría renovar el Consejo General del Poder Judicial y también reformar el sistema de financiación autonómica", ha asegurado Sánchez, que ha apuntado que "dos no bailan si uno no quiere y es evidente que tenemos delante una oposición negacionista que no ha arrimado el hombro durante la pandemia ni está arrimando el hombro ahora durante las consecuencias económicas de la guerra".

Además, ha aprovechado para decir que en España "hay una mayoría que necesita ayuda y una minoría pudiente que puede ayudar a esa mayoría social", y por eso el Gobierno de España ha planteado una propuesta de reforma fiscal, que, "a diferencia de lo que dice la derecha -ha remachado-, no es un debate antiguo".

En materia de financiación de las comunidades autónomas lo que está haciendo el Gobierno es aumentar sus recursos, con una "cifra récord" de 135.274 millones de euros dentro de la financiación autonómica en los Presupuestos Generales del Estado, que es un 24 % mas que en 2022.

De esa cantidad, 124.293 millones de euros corresponden a entregas a cuentas y otros 10.981 millones a la liquidación del año 2021.

Paralelamente, los ayuntamientos van a recibir en 2023 del sistema de financiación 23.235 millones de euros, un 5 % más que en 2022, ha indicado Sánchez.

Aunque no ha mencionado el fondo transitorio de nivelación que pedía Baldoví, Sánchez sí ha afirmado que recoge "el guante": "queremos reformar el sistema de financiación autonómica, pero es evidente que con esta oposición negacionista que es incapaz de cumplir con la Constitución... no vamos a pedirle peras al olmo".

"Sabemos perfectamente cual es la estrategia de la derecha y en todo caso el compromiso del Gobierno de España con la financiación autonómica y de los entes locales es total y absoluta", ha manifestado.

Joan Baldoví ha preguntado a Sánchez si contempla en los próximos Presupuestos Generales del Estado un Fondo Transitorio de Nivelación para igualar a las comunidades autónomas peor financiadas a la media de financiación, mientras no entre en vigor el nuevo sistema autonómico de financiación.

El diputado valenciano ha señalado que "el Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años caducado y nos parece escandaloso, el sistema de financiación lleva ocho años y nos parece menos escandaloso, bienvenidos al paraíso", ha comentado citando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su intervención, Baldoví ha precisado que el fondo transitorio de nivelación que reclama es para Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana y que "supondría solo 2.000 millones de euros en un gasto social de 274.000 millones, solo un 0,7, una nimiedad".