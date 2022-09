Sánchez acusa a Abascal de no defender España, sino intereses "de arriba"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, de no defender España, como cree que lo prueba su negación de la crisis climática, y apoyar sólo "los intereses de los de arriba".

En la primera sesión de control del Congreso en el nuevo curso político y después de que Abascal le pidiera la derogación de la ley de cambio climático y criticara sus medidas ante la inflación, Sánchez ha subrayado que el Gobierno está adoptando decisiones para hacer frente de forma eficaz a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que cuando escucha a Abascal se pregunta si realmente defiende España.

Una pregunta a la que se ha contestado él mismo asegurando que Vox no lo hace porque no defiende ni el campo, ni el agua, ni el aire de España al negar el cambio climático y decantarse por energías no renovables y que hay que importar de otros países.

"Ustedes no defienden España; ustedes defienden otros intereses que son los intereses de los de arriba, no los de la clase media trabajadora", ha añadido.

Sánchez ha considerado que en el sistema político español hay dos derechas, la de Vox que niega el cambio climático y la del PP "que no dice que no exista ese cambio pero actúa como si no existiera".

Abascal había subrayado previamente que el próximo invierno va a ser el más duro en décadas para los españoles y que las familias están atenazadas por la pérdida de poder adquisitivo y sufriendo una presión fiscal "abusiva e injusta".

Ante esa situación, ha pedido explicaciones a quienes han hecho "propaganda" contra las centrales nucleares y cerraron la de Garoña y quienes han apostado por "la voladura de las centrales térmicas".

Tras acusar a Sánchez de "dar bandazos en política exterior como un autócrata caprichoso" provocando la bajada de la importación del gas argelino y el aumento de la del ruso, ha rechazado la ley climática "que prohíbe a los españoles explotar sus propios recursos energéticos condenándoles a la dependencia energética como nación".

"Este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática que es un suicidio para los españoles", ha añadido.

Abascal ha instado a Sánchez a solucionar su "crisis democrática y de legitimidad" y ha concluido su intervención con la frase "bueno, muy bien no", repitiendo el comentario que se pudo escuchar al periodista Xabier Fortes al término de la entrevista que realizó al presidente del Gobierno la noche del martes en Televisión Española.

Sánchez ha cerrado el cara a cara con el presidente de Vox garantizando que el Gobierno va a seguir dando una respuesta a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y que será coherente con la emergencia climática.