Sánchez se abre a una misión internacional en el Mar Rojo, pero distinta a la que se realiza en el Índico

En todo caso, recuerda que España es el primer país de la UE con más militares en misiones de la OTAN

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez ha abierto la puerta a una nueva misión internacional en el Mar Rojo, pero ha querido dejar claro que deberá ser distinta a la Operación Atalanta contra la piratería que se desarrolla en Océano Índico occidental. "Si se quiere lanzar esa operación, bien estará", ha comentado, subrayando que España no se opondrá.

Fue Estados Unidos quien anunció una nueva misión en el Mar Rojo para proteger a los buques atacados por los rebeldes hutíes de Yemen en respuesta a los bombardeos de Israel sobre territorio palestino. Incluso dio por hecha la participación de España, pero el Gobierno se desmarcó y dejó claro que no haría nada unilateralmente.

En su rueda de prensa de balance en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha explicado que España no se opone a crear otra operación militar internacional, pero lo que ha dicho a sus aliados, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, es que no debe plantearse como una extensión de la Atalanta.

EL RIESGO Y EL DESAFÍO ES DIFERENTE

"Consideramos que la operación Atalanta no tiene las características ni es de la naturaleza de la operación que se exige para el Mar Rojo --ha remarcado--. En Atalanta lo que estamos haciendo es luchar contra un fenómeno particular de la piratería y en el Mar Rojo la situación es completamente distinta, el riesgo es diferente y evidentemente la naturaleza del desafío es distinta. No tiene nada que ver una operación con otra".

Por tanto, asegura que el Gobierno está "abierto" a esa nueva misión si se plantea por parte de los aliados, tanto de la UE como de la OTAN, "pero evidentemente no sobre el marco" de la operación Atalanta.

En todo caso, ha subrayado que, dentro de la Unión Europea, España es el primer país que participa en más misiones militares de paz en el marco de la OTAN, y el cuarto o el quinto dentro de la OTAN, con "más de 3.000 soldados desplegados en distintas operaciones a lo largo y ancho del mundo".

"Por tanto el compromiso de España con la OTAN y con la Unión Europea es total, es absoluto, pero entendemos que el paraguas, el marco sobre el que tienen que operar una y otra operación no son los mismos, y eso es lo que hemos hecho saber al resto de aliados --ha insistido--. Creo que es de puro sentido común, así lo hemos trasladado".

RECONOCIMIENTO DE PALESTINA

Por otro lado, y en cuanto a la guerra en territorio palestino, Sánchez ha reiterado su condena del "terrorismo inhumano de Hamás" y su exigencia de que se ponga en libertad a los rehenes, pero también cree que hay que "poner fin al insoportable sufrimiento de la población civil, tanto en Gaza como en Cisjordania", por los bombardeos de Israel.

Su apuesta sigue siendo el reconocimiento de Palestina, la solución de 'los dos Estados', y conseguir "una solución justa y duradera que traiga paz y seguridad" a la región.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según ha explicado, su Gobierno despliega una "política exterior clara, coherente, feminista y también comprometida con los derechos humanos basada en los principios esenciales del derecho internacional marcado en la Carta de Naciones Unidas". "Así ha sido en Ucrania donde nos hemos posicionado claramente del lado del país agredido injustamente por el agresor, en este caso, la Rusia de Putin, y también así ha sido en Gaza", ha remachado.