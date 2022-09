Sánchez aboga por reformas fiscales para un reparto equitativo de las cargas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este viernes por reformas fiscales destinadas a que haya una "redistribución del esfuerzo" entre que aquellos que más tienen para que contribuyan a financiar "lo que es de todos", el estado del bienestar, y haya un "reparto equitativo" de cargas.

Sánchez ha señalado en Valencia durante su intervención en el acto del décimo aniversario de elDiario.es que, en estos momentos de crisis muy compleja y con la guerra a las puertas de Europa como telón de fondo, casi nadie duda de cuál debe ser la respuesta, que debe ser muy diferente a la de hace una década.

Así, ha hecho hincapié en que, donde antes hubo rescate bancario, esta vez los Gobiernos de Europa se están planteando un gravamen extraordinario a las grandes corporaciones, las entidades financieras o las grandes energéticas, dentro de una redistribución del esfuerzo.

Ha afirmado que donde hubo una subidas indiscriminadas del IVA, ahora hay un "reparto equitativo de cargas" para que la clase media y trabajadora no vuelva a ser la sacrificada, y donde hubo "insolidaridad y división norte-sur", hoy se ha forjado una respuesta conjunta en Europa con el suministro de la vacuna contra la covid.

"Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte", ha insistido Sánchez.

El presidente ha señalado que en el pasado las políticas para salir de la crisis provocaron mucho sufrimiento y dejaron una triple fractura en la inmensa mayoría de la sociedad: la de los "brutales recortes" de los servicios sociales, el rescate bancario y la amnistía fiscal a grandes defraudadores, y una "insoportable corrupción", como la que vivió la Comunitat Valenciana, ha dicho.

Finalmente, ha destacado que el Gobierno progresista de coalición no aplaza conquistas sociales, no deja que las disputas territoriales se enquisten, dialoga en lugar de imponer y no busca excusas para postergar los deberes.