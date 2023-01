Samuel PG publica su nueva obra 'El extraordinario Povy', un cuento de fantasía dedicado a los jóvenes

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado la nueva obra de Samuel 'El extraordinario Povy', un cuento de fantasía dedicado a los jóvenes. El propio Samuel PG confiesa que la motivación para crear 'El extraordinario Povy' vino de sus sobrinos.

"Mis sobrinos fueron el motivo, aun así, la inspiración no llegó de algo o alguien en concreto, simplemente, me dejé llevar. Al comentarlo con mi familia y amigos, bromeaba sobre estos hechos, llegando a la conclusión de que las ideas me tuvieron que surgir desde algún lugar recóndito", traslada.

En un comunicado, indica que, al "igual que consideraban los antiguos griegos, me gusta pensar en la inspiración artística como en algo que te prestan las deidades desde otro lugar, uno que no podemos percibir".

"Ya sé que suena muy irracional, de hecho, puede que haya perdido la cordura pues no tengo una explicación mejor que ofreceros", afirma.

El sello de autoedición destaca que se trata de una obra escrita para un público juvenil, a partir de los nueve años. Gracias a su estructura corta y a su trama directa, resulta fácil de leer.

"Lo más destacable son sus potentes mensajes, entendibles con más o menos claridad según la edad. Por eso mismo, los sucesos se intercalan entre un posible futuro cercano y una ficción fantástica", precisa el autor.

Afirma que el lector va a encontrar "los acontecimientos transcurren junto a una familia peculiar de un futuro cercano; estos viajan alrededor del mundo para ganarse la vida".

"La historia está narrada a través de los ojos de un niño de ocho años, acompañado de sus padres, su hermana María y su nuevo amigo Povy", concluye.

En un mundo donde las malas decisiones de los adultos han destruido los sueños de los niños, una familia viaja con su casa rodante por numerosos países en busca de espectáculos interesantes.

Los padres trabajan durante muchas horas al día para sobrevivir, mientras sus hijos, sobre todo el mayor, se responsabilizan de su propio cuidado.

En la vida de la pequeña María y su hermano todo parece transcurrir igual, día tras día, hasta la llegada de Povy, un amigo fiel con poderes extraordinarios. Él lo cambia todo.