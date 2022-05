Samanta Daza García lleva a sus lectores a través de un viaje de vida en su obra 'Verso y beso'

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Verso y beso', una obra llena de vida en la que su autora, Samanta Daza García, lleva a los lectores por un viaje desde su adolescencia, hasta su juventud y su paso hacía la madurez.

"El libro va dirigido a mi versión adolescente que escribía sin comprender lo que sentía, buscando encontrar consuelo en cada palabra", explica ella misma en un comunicado.

La editorial destaca que aquel que se acerque a esta obra va a encontrar, tal y como la propia autora defiende, "el temor, la búsqueda y la necesidad de hallar tu propia voz; la nostalgia, el deseo latente de superarse y la desilusión del primer amor".

"No me sentía de aquí ni de allá, pero me sentía bien con eso. Dejarme llevar por mis letras ha causado que me pierda y me encuentre a mí misma tantas veces que aquí podrán leer una recopilación de mis primeros poemas, reflexiones y frases", señala.

'Verso y beso' es, así, según subraya, "un punto de encuentro que conecta la fragilidad y fortaleza de nuestros sentimientos".

"Los miedos, la búsqueda, la nostalgia y las ganas de superarnos; amores y desamores; es una mezcla de nada y de mucho, pero que todos en algún momento hemos experimentado", concluye.