Salvini dice "adiós" a Merkel

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, considera que el resultado de las elecciones regionales en Baviera, en las que perdió la mayoría la Unión Social Cristiana (CSU), socio del Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel, significan que el "viejo sistema" está siendo expulsado de Europa.

"En Baviera ganó el cambio y perdió la Unión Europea", dijo hoy Salvini, líder del partido ultraderechista Liga. "Arrivederci Merkel, Schultz (sic) y Juncker", dijo en alusión a Merkel, el ex líder del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) Martín Schulz -que se escribe sin la "te" que Salvini escribió por error- y el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

In #Baviera vince il cambiamento e perde il vecchio sistema UE che malgoverna da sempre a Bruxelles.

Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano nel Landtag bavarese in tanti, e per la prima volta, gli amici di @AfD. Arrivederci Merkel, Schulz e Juncker! pic.twitter.com/1JMPbvhs77