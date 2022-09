Salvador Illa no tiene "ninguna prisa" porque haya elecciones en Cataluña

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, sigue descartando formar parte de un gobierno que abogue por reconocer la independencia de Cataluña, si bien eso no le "impide llegar a acuerdos puntuales si se da el caso", aunque por su parte no tiene "ninguna prisa" de que haya elecciones en Cataluña.

En declaraciones a Efe, Illa ha afirmado no sentirse sorprendido porque "el Gobierno del señor Aragonés no funcione", algo que ya anticipaba el hecho de que se realizaran tres debates de investidura y porque "el enfoque y la fórmula no era la acertada", ya que el modelo de un Ejecutivo bipartito con el apoyo externo de los anticapitalistas de la CUP "ya había fracasado". Lo que le ha sorprendido más es "la rapidez y la intensidad de este fracaso".

"El Gobierno (catalán) está dividido o no tiene la posición mejor para afrontar las cosas. Veremos qué desenlace concreto tiene esto, no me atrevo a aventurar ningún escenario. Creo que tampoco lo debo hacer porque puede ser interpretado como un intento mío de interferir en una cuestión entre ellos, en lo que yo no tengo ningún interés en interferir", ha puntualizado.

Preguntado por si ve posible una salida de Junts del Gobierno y, si llegado ese caso, prestaría su apoyo a Aragonès, el líder de los socialistas catalanes es tajante: "Formar parte de un gobierno que tiene como objetivo reconocer la independencia, no lo voy a hacer. Eso lo dejé claro en su momento y lo dejo claro ahora, porque creo que es un camino equivocado y no puedo traicionar a mi forma de pensar".

Lo cual no le "impide llegar a acuerdos puntuales si se da el caso", aunque cree que es necesario "un enfoque distinto".

"Todo mi empeño este año en Cataluña ha sido el de construir una alternativa", y de hecho, Illa siente que los puntos de vista de los socialistas "tienen un apoyo creciente en Cataluña".

Pero, "de esto, al final, los ciudadanos, cuando llegue el momento, que tampoco tengo ninguna prisa porque llegue, tendrán que dar su opinión y decidir qué orientación de futuro quieren para Cataluña", ha concluido.