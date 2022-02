Salvador Illa pide "tomar nota" de las carencias durante la pandemia y reforzar la Sanidad

El ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha incidido en que la pandemia "fue un momento muy difícil para todos que se superó con decencia" por lo que "no sería sensato no tomar nota" y reforzar la Sanidad, especialmente en los aspectos que se vieron más desbordados durante la crisis sanitaria, y en provincias como Soria.

"Tengo en la memoria conversaciones con el alcalde en los momentos más duros de la pandemia, y cómo tuvimos que activar mecanismos extraordinarios, es el momento de corregirlo sabiendo que además contamos con recursos de Europa", ha manifestado Illa durante un encuentro este jueves con sanitarios en Soria.

En este sentido, ha apuntado que el PSOE cuenta con "un programa clave para reforzar la Sanidad, en especial la Atención Primaria", por lo que ha instado a la población a ir a las urnas el 13 de febrero para decidir "si después de 35 años quieren que todo siga igual o si va haber un cambio".

En estos días de campaña electoral, el ex ministro ha reconocido muchas conversaciones con alcaldes de municipios pequeños en las que le han trasladado los dramáticos momentos vividos durante la pandemia y donde han demandado atención sanitaria presencial.

En este sentido, ha incidido en la importancia de una "atención sanitaria permanentemente y adecuada para que la gente siga viviendo en los municipios" y se ha mostrado "orgulloso de que la Sanidad sea la prioridad de los compañeros del PSOE".

POLÍTICA DE RESPETO

Salvador Illa ha pedido al resto de partidos "hacer una política de respeto" y hablar de Castilla y León y no a nivel nacional" ya que el 13 de febrero los ciudadanos elegirán las 81 personas que les representarán en las Cortes.

Así, se ha referido también a la polémica sobre el uso de mascarillas en exteriores y ha pedido confiar en la palabra de las autoridades sanitarias.

Además, ha destacado el gran esfuerzo en vacunación, una "prueba de la credibilidad de todo el ámbito sanitario".

14.000 SORIANOS EN ESPERA

El candidato del PSOE por Soria, Ángel Hernández, ha señalado que en la actualidad 14.000 sorianos se encuentra "esperando una consulta, un especialista, una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica", lo que supone "cerca 15 por ciento del total de tarjetas" por lo que la lista de espera ha subido en la última legislatura "en 5.395 personas".

Hernández ha lamentado que en los dos últimos dos años en Soria haya "27 médicos de familia menos y 39 plazas sin cubrir" y ha señalado que, mientras el PP dice que "no hay médicos de familia" en los últimos dos años ha realizado 20 contratos "de uno de o dos días" por lo que "se podrían contratar más tiempo y asentar población".

Asimismo, ha manifestado que de 2012 a 2018 hay 52 plazas habilitadas por el Ministerio que no se han convocado en Catilla y León mientras que desde el Gobierno de Sánchez se han incrementado las plazas en un 56,6 por ciento en Castilla y León.

El candidato ha hecho un repaso por las carencias en infraestructuras de la Sanidad en Soria y ha reprochado que, de los 44,6 millones de los Fondos de Recuperación para 39 equipos de modernización, "tan solo se ha incluido un TAC por 477.000 euros".