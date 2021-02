Salvador Illa comunica a todos los partidos que se presentará a la investidura, salvo a Vox

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha terminado este martes la ronda de llamadas a todos los partidos políticos, salvo a Vox, para anunciarles que se presentará a la investidura.

"El cambio ha llegado y el PSC lo haremos posible", ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Fa uns minuts he acabat una ronda de trucades a tots els partits polítics, excepte a l’extrema dreta, per anunciar que presentaré la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.

El canvi ha arribat i @socialistes_cat el farem possible.