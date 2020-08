Salvador Illa asegura que la situación de la Covid ahora no es como la que había en marzo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que la situación que atraviesa ahora España por la covid-19 no es comparable con la que se vivió en marzo y abril, a pesar de que haya un aumento de casos, y además -ha dicho- que éstos están relacionados sobre todo con jóvenes en su mayoría asintomáticos.

Salvador Illa ha hecho estas consideraciones en una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial extraordinario, que se ha convocado este viernes ante la evolución de la covid-19, y que ha servido para que Sanidad y las comunidades coincidan de forma unánime, según ha señalado, en que "no puede ser el ocio nocturno".

"Los brotes en ocio nocturno generan muchos casos y por la propia naturaleza de la actividad de estas instalaciones es difícil identificar los contactos", ha dicho el ministro, quien ha hecho una llamada de atención a los jóvenes y ha felicitado a las personas más mayores por su comportamiento cívico ante esta pandemia.

"Prohibido el botellón", ha manifestado Illa, quien no obstante ha querido dejar claro que en estos momentos la situación de la presión hospitalaria es totalmente distinta a la de marzo.

"No podemos permitir que haya un incremento de casos y por eso tomamos estas medidas coordinadas en toda España", ha afirmado el ministro, en vista a estabilizar los casos y luego bajarlos.

Además, hasta que tengamos la vacuna, según ha advertido, hay que ser "muy rigurosos" con estas medidas: "No hacer botellones, no fumar cuando no se pueda mantener una distancia de dos metros y tener contacto con los amigos pero con grupos estables. No juntarse con más de diez personas", ha insistido el ministro.