Salvador Fuentes pide ayuda a la Junta para instalar cajeros en municipios menores de 500 habitantes

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha pedido a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, que, de cara a 2025, se "contemple la posibilidad de ayudar" a los municipios menores de 500 habitantes para sufragar los gastos de instalación y de funcionamiento de cajeros automáticos en aquellos pueblos donde aún no cuentan con ellos, mientras que la propia institución provincial "va a intentar prolongar lo que ya se hizo en su momento".

En este sentido y en respuesta a preguntas de los periodistas tras mantener una reunión institucional con la consejera, Fuentes ha señalado que las aldeas y pedanías que cuentan con "300 o 400 habitantes" no solo son "de mayores" sino que cuenta con "gente que son nómadas digitales y que tienen mucha proyección", motivo por el que se hace necesario "por lo menos tener un cajero" para "no irse a cinco kilómetros para cualquier operación financiera".

"Es un desafío", ha asegurado el presidente provincial, quien ha afirmado que, actualmente, todos los municipios cordobeses de más de 500 habitantes cuentan con al menos un cajero automático porque el anterior gobierno provincial "hizo sus deberes" y "nos encontramos con un convenio que asistía a los ayuntamientos pequeñitos con ese cajero".

Con respecto a las poblaciones de menos de 500 habitantes "tenemos que trabajar y eso va a ser un escenario para el 2024", ha dicho el presidente provincial, agregando que "la Diputación va a intentar prolongar lo que ya se hizo en su momento", además de intentar que la Junta de Andalucía, en el 2025, también "contemple la posibilidad de ayudar" a los municipios más pequeños.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha expresado que "estamos estudiando toda Andalucía, qué municipios de más de 500 habitantes están sin entidades financieras y están sin cajeros, porque los vamos a instalar".

"Hemos publicado las bases por las que se rigen las subvenciones que desde la consejería se van a otorgar a los diferentes municipios", ha dicho España, quien ha subrayado que en el caso de la provincia de Córdoba "no hay ningún municipio de más de 500 habitantes que no tenga cajeros o entidades financieras", por lo que "en principio, no tendría cabida en esta primera fase que hemos puesto en marcha por parte de la consejería".

"No sabemos si con posterioridad atenderemos a los municipios de menos de 500 habitantes, pero en principio, a nivel andaluz, la primera batida va a ser para los municipios de más de 500 habitantes", ha apostillado la consejera.

REVERTIR EL CANON DE LOS VERTEDEROS

Por otra parte y en respuesta a preguntas de los periodistas, la consejera ha señalado que la Junta está trabajando en un plan para que el impuesto de los vertederos del Gobierno central "revierta en los propios territorios", motivo por el que se va a hacer "un plan para repercutir estos impuestos de residuos a través de inversiones".

Así, España ha agregado que dicho impuesto "lo tienen que pagar los ciudadanos, lo recaudan los ayuntamientos y el ingreso nos llega a la Junta de Andalucía", que tiene el objetivo de "hacerlo circular y revertirlo en los propios territorios", a lo que el presidente de la Diputación ha apuntado que "lo lógico es que revierta en sostenibilidad y en el mantenimiento de las plantas de residuos".