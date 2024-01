Salud ultima el acuerdo marco para actividad quirúrgica en clínicas privadas y cerrar 2024 sin andaluces fuera de plazo

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ultima el acuerdo marco para realizar intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas con el que pretende cerrar el año 2024 sin pacientes fuera de los plazos previstos en los decretos de garantía de asistencia sanitaria.

Así lo ha explicado la titular de este departamento, Catalina García, en declaraciones a los periodistas tras una reunión mantenida este martes con la ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) presidida por Jorge Fernández Parra.

García ha explicado que el autoconcierto implantado desde el pasado mes de octubre ha permitido aumentar un 11,26% las intervenciones quirúrgicas en relación al mismo periodo de 2022 y se va a retomar ahora una vez reincorporados los profesionales de vacaciones intentando "balancear la alta frecuentación para conseguir no demorar ni paralizar la actividad ordinaria".

"Tenemos la actividad extraordinaria y una vez que tengamos el acuerdo marco preparado vamos también a funcionar con las intervenciones quirúrgicas dentro de clínicas privadas", ha añadido la consejera de Salud, que se ha marcado el objetivo de "acabar el año 2024 con ningún andaluz fuera de los decretos de garantía con el esfuerzo de todos y especialmente de nuestros profesionales, que son los que se prestan para esta actividad extraordinaria".

Sobre las exigencias sindicales de aumento de profesionales, García ha asegurado que "no depende de nosotros, sino del Ministerio porque hemos acreditado todas las plazas que teníamos y no podemos sacar en este año más plazas porque o flexibilizan los criterios de la unidad de formación o nosotros no podremos formar a médicos de atención primaria o psiquiatría, que es otra de las especialidades que ya tenemos topada".

En este sentido, la consejera de Salud ha vuelto a reclamar al Ministerio la convocatoria de un Consejo Interterritorial "extraordinario y específico" sobre la situación de la atención primaria y el déficit de profesionales. "De aquí a 2030 se jubilan en atención primaria casi 3.000 profesionales y con los que salen cada año no cubrimos a los profesionales que se jubilan, con lo cual siempre estamos en déficit. Si no cubrimos jubilaciones ni podemos cubrir vacaciones esto es siempre la pescadilla que se muerde la cola", ha lamentado.